Зеленский назвал ключевое условие защиты Европы от агрессии РФ
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Политика
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Зеленский назвал ключевое условие защиты Европы от агрессии РФ

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского, есть только одно решение для обеспечения защиты Европы от агрессии со стороны РФ.

Что поможет оградить Европу от агрессии со стороны РФ

Для того чтобы в долгосрочной перспективе обезопасить Европу от России в военном отношении, есть только одно решение – единственная европейская оружейная промышленность, – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что вместе с развязанной войной против Украины Кремль проводит гибридную агрессию против всех стран Европы.

Но российскую агрессию можно победить. Но чтобы дать им урок, что агрессия не может привести к добру, необходима солидарность, – объясняет глава государства.

Вместе с тем, Зеленский выразил благодарность Швеции за солидарность с украинским народом и помощь.

В частности, за военную помощь, особенно за танк CV90 и артиллерийскую систему Archer, спасших жизнь украинцев.

Украина уже есть и всегда будет одним из самых значительных европейских доноров безопасности. Мы стремимся к лучшим в мире вооружениям и технологиям для нашей собственной безопасности и безопасности наших партнеров, - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что совместное производство со Швецией является для Украины приоритетным.

И я уверен, что настанет день, когда мы сможем увидеть открытие в Украине первого совместного с вами производства, – подчеркнул глава государства.

В МИД Швеции призвали страны ЕС готовиться к противостоянию с РФ

По словам руководителя МИД Швеции Тобиаса Биллстрема, Россия и дальше будет оставаться угрозой для Швеции и стран Европы.

Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая будет продолжаться до тех пор, пока Россия не будет нарушать Устав ООН и европейский порядок безопасности, - предупредил Биллстрем.

Министр также подчеркнул, что военная и политическая поддержка Украины со стороны Швеции сохранится и приветствует решение ЕС принять Украину в члены.

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