Зеленский назвал ключевое условие защиты Европы от агрессии РФ

По словам президента Владимира Зеленского, есть только одно решение для обеспечения защиты Европы от агрессии со стороны РФ.

Что поможет оградить Европу от агрессии со стороны РФ

Для того чтобы в долгосрочной перспективе обезопасить Европу от России в военном отношении, есть только одно решение – единственная европейская оружейная промышленность, – подчеркнул Зеленский. Поделиться

Президент отметил, что вместе с развязанной войной против Украины Кремль проводит гибридную агрессию против всех стран Европы.

Но российскую агрессию можно победить. Но чтобы дать им урок, что агрессия не может привести к добру, необходима солидарность, – объясняет глава государства. Поделиться

Вместе с тем, Зеленский выразил благодарность Швеции за солидарность с украинским народом и помощь.

В частности, за военную помощь, особенно за танк CV90 и артиллерийскую систему Archer, спасших жизнь украинцев.

Украина уже есть и всегда будет одним из самых значительных европейских доноров безопасности. Мы стремимся к лучшим в мире вооружениям и технологиям для нашей собственной безопасности и безопасности наших партнеров, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Президент подчеркнул, что совместное производство со Швецией является для Украины приоритетным.

И я уверен, что настанет день, когда мы сможем увидеть открытие в Украине первого совместного с вами производства, – подчеркнул глава государства. Поделиться

В МИД Швеции призвали страны ЕС готовиться к противостоянию с РФ

По словам руководителя МИД Швеции Тобиаса Биллстрема, Россия и дальше будет оставаться угрозой для Швеции и стран Европы.

Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая будет продолжаться до тех пор, пока Россия не будет нарушать Устав ООН и европейский порядок безопасности, - предупредил Биллстрем. Поделиться

Министр также подчеркнул, что военная и политическая поддержка Украины со стороны Швеции сохранится и приветствует решение ЕС принять Украину в члены.