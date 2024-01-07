Зеленский назвал ключевое условие защиты Европы от агрессии РФ

По словам президента Владимира Зеленского, есть только одно решение для обеспечения защиты Европы от агрессии со стороны РФ.
Что поможет оградить Европу от агрессии со стороны РФ
Президент отметил, что вместе с развязанной войной против Украины Кремль проводит гибридную агрессию против всех стран Европы.
Вместе с тем, Зеленский выразил благодарность Швеции за солидарность с украинским народом и помощь.
В частности, за военную помощь, особенно за танк CV90 и артиллерийскую систему Archer, спасших жизнь украинцев.
Президент подчеркнул, что совместное производство со Швецией является для Украины приоритетным.
В МИД Швеции призвали страны ЕС готовиться к противостоянию с РФ
По словам руководителя МИД Швеции Тобиаса Биллстрема, Россия и дальше будет оставаться угрозой для Швеции и стран Европы.
Министр также подчеркнул, что военная и политическая поддержка Украины со стороны Швеции сохранится и приветствует решение ЕС принять Украину в члены.
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