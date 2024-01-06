Самая болезненная потеря для РФ. Зеленский призвал передать Украине замороженные активы

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров передать замороженные российские активы Украине, поскольку потеря денег будет самой болезненной потерей для РФ.
РФ безразлично на человеческие жизни, но не на собственные деньги
Как сообщил Владимир Зеленский, замороженные российские активы за границей составляют около 300 млрд. долларов. Все средства должны использоваться в поддержку Украины, что станет исторической возможностью заставить страну-террориста заплатить за свое зло.
По словам президента, решение по использованию замороженных активов для поддержки Украины будет справедливым и законным ответом на агрессию России, а также правильным сигналом потенциальным агрессорам в мире.
Что известно о передаче Украине российских активов
США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения РФ в Украину.
Как отмечал недавно премьер-министр Денис Шмигаль, Штаты, Европейский союз и другие страны уже приблизились к решению вышеупомянутого вопроса.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-