Самая болезненная потеря для РФ. Зеленский призвал передать Украине замороженные активы
Категория
Украина
Дата публикации

Самая болезненная потеря для РФ. Зеленский призвал передать Украине замороженные активы

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров передать замороженные российские активы Украине, поскольку потеря денег будет самой болезненной потерей для РФ.

РФ безразлично на человеческие жизни, но не на собственные деньги

Как сообщил Владимир Зеленский, замороженные российские активы за границей составляют около 300 млрд. долларов. Все средства должны использоваться в поддержку Украины, что станет исторической возможностью заставить страну-террориста заплатить за свое зло.

Российским элитам и руководству безразлично к человеческим жизням, но больше всего не безразлично к деньгам. Потеря активов будет для них болезненной потерей. Они ощутят настоящую силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора, - добавил Владимир Зеленский.

По словам президента, решение по использованию замороженных активов для поддержки Украины будет справедливым и законным ответом на агрессию России, а также правильным сигналом потенциальным агрессорам в мире.

Я призываю партнеров быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы. В этом году мы должны добиться ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины. На пути к этой цели мы твердо полагаемся на лидерство "Группы семи", - добавил президент.

Что известно о передаче Украине российских активов

США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения РФ в Украину.

Как отмечал недавно премьер-министр Денис Шмигаль, Штаты, Европейский союз и другие страны уже приблизились к решению вышеупомянутого вопроса.

Уже есть первые прецеденты изменений в законодательство, предусматривающие механизмы передачи денег. Пока важно это свести в единую четкую систему, к которой будут вовлечены страны ЕС и G7, - заявил премьер.

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