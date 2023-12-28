FT назвало сроки согласования конфискации замороженных активов РФ

США вместе с партнерами пытаются быстро договориться о плане конфискации 300 миллиардов долларов замороженных российских активов ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля 2024 года.

Украина уже в скором времени может получить первую часть замороженных активов РФ

Согласно данным издания Financial Times, до сих пор ни одно официальное решение принято не было.

По состоянию на сегодня между США и их союзниками в Группе семи идут дискуссии по этому поводу.

Несмотря на это, по мнению журналистов, ускорение работы над конфискацией российских активов для Украины подчеркивает ее растущую важность для Запада.

Над решением этой проблемы работают как министры финансов G7, так и их заместители.

США при поддержке Великобритании, Японии и Канады предложили продолжить подготовительную работу, чтобы варианты были готовы к потенциальной встрече лидеров G7 ориентировочно 24 февраля. Поделиться

В настоящее время партнеры Украины изучают юридические вопросы, связанные с конфискацией.

Прежде всего, речь идет о методах применения такой политики и смягчении рисков; а также варианты того, как лучше направить поддержку Украине.

Какие проблемы могут возникнуть в процессе конфискации замороженных активов РФ

По словам журналистов, многие страны до сих пор высказывают свои предупреждения по этому поводу.

К примеру, это Германия, Франция, Италия и власти ЕС.

Они призывают всесторонне оценить законность конфискации активов Москвы, а не наспех принимать решения. Если к ним прислушиваются, то процесс может существенно затянуться.

Кроме того, в Брюсселе просят сохранять высокий уровень секретности этой работы.

В западных столицах рассматриваются разные варианты, начиная от прямой конфискации и расходования активов российского центрального банка, до получения доходов от замороженных активов или использования их в качестве залога для получения кредитов. Поделиться

Согласно данным издания, Евросоюз пока не арестовывает сами российские активы, а изучает способы изъятия прибылей, полученных финансовыми учреждениями, такими как Euroclear, где хранятся суверенные активы на сумму 191 млрд евро.