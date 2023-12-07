Как аванс репараций. Кэмерон призвал направить замороженные активы РФ на восстановление Украины

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон сейчас находится в Соединенных Штатах Америки. Именно там министр высказал мнение о передаче активов России, замороженных в результате санкций, как часть будущих репараций страны-агрессора Украине.

Великобритания выступает за передачу активов РФ Украине

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон поддерживает идею использовать российские активы для восстановления Украины. Это будет аванс по вопросу репараций.

Заявление министра приводит Sky News.

Глава британского МИД сейчас находится в Соединенных Штатах Америки, где у него запланирована встреча с государственным секретарем Энтони Блинкеном.

Вместо того чтобы просто замораживать эти российские активы, давайте возьмем их, потратим на восстановление Украины, и это, если хотите, будет авансом в счет репараций, которые Россия как-то должна будет выплатить за начатое ею незаконное вторжение, – подчеркнул Кэмерон перед встречей. Поделиться

По словам министра, он рассмотрел все аргументы по конфискации российских активов и “не увидел ничего, что бы могло его убедить в том, что это плохая идея”.

Он также призвал США утвердить новое финансирование помощи Украине после того, как республиканцы отказались поддерживать соответствующий законопроект в Сенате.

Если США проголосуют за пакет помощи Украине, это придаст огромный импульс европейским странам, – отметил Кэмерон. Поделиться

Конфискация активов россиян

Страны Запада, являющиеся партнерами Украины в войне с Россией, уже более года рассматривают вопросы конфискации российских активов.

К такому шагу уже не раз призывали украинские чиновники. В частности, премьер Денис Шмыгаль заявлял, что деньги россиян необходимы для обновления нашей страны.

По данным Bloomberg, страны Евросоюза могут передать Украине около 200 млрд евро российских активов. Их уже заморозили, но для передачи нужно создать подходящий механизм.

Недавно СМИ выяснили, что одним из механизмов может стать передача Украине прибыли из российских активов. Еврокомиссия уже планирует представить план реализации инициативы.