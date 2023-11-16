В Киев прибыл новый глава МИД Британии Кэмерон
Категория
Украина
Дата публикации

В Киев прибыл новый глава МИД Британии Кэмерон

Офис Президента Украины
Кэмерон
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Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон первый рабочий визит за границу на своем посту совершил в Украину.

Что известно о визите Кэмерона в Украину

Зеленский сообщил, что обсудил с новым главой британской дипломатии оружие для фронта, усиление ПВО, "защиту наших людей и критическую инфраструктуру".

Зеленский подчеркнул, что сейчас мир не так сильно сфокусирован на ситуации в Украине, а "разделение фокуса не помогает".

Президент также поблагодарил Британию за то, что она "всегда поддерживает Украину".

Я бы хотел, чтобы мой первый визит был именно к вам. Лично я восхищаюсь силой и решительностью украинского народа. И своим визитом я хочу сказать, что мы продолжим оказывать вам моральную поддержку, дипломатическую поддержку, экономическую поддержку и прежде всего – военную поддержку, в которой вы нуждаетесь. Не только в этом году, но и в следующем году, и столько, сколько потребуется, – сказал Кэмерон.

Британский министр добавил, у него были "некоторые разногласия" с экс-премьером Борисом Джонсоном, но его поддержка Украины – "это самая лучшая вещь".

Кэмерон заверил, что Британия будет работать над тем, чтобы сохранить внимание к Украине.

В Офисе президента Украины отдельно сообщили, что на встрече была обсуждена ситуация с безопасностью в Черном море и дальнейшая работа альтернативного "зернового коридора".

Собеседники скоординировали позиции по реализации совместных многосторонних и двусторонних инициатив, в частности в контексте продвижения Украинской формулы мира и наработки гарантий безопасности в развитие принятой "Группой семи" на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины.

Особое внимание было уделено вопросам евроатлантической интеграции и поддержки Великобританией продвижения Украины к членству в НАТО.

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