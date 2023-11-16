До Києва прибув новий голова МЗС Британії Кемерон
Категорія
Україна
Дата публікації

До Києва прибув новий голова МЗС Британії Кемерон

Офіс Президента України
Кемерон

Новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон перший робочий візит за кордон на своїй посаді здійснив в Україну.

Що відомо про візит Кемерона в Україну

Зеленський повідомив, що обговорив із новим очільником британської дипломатії зброю для фронту, посилення ППО, "захист наших людей і критичної інфраструктури".

На зустрічі Зеленський наголосив, що зараз світ не так сильно сфокусований на ситуації в Україні, а "розділення фокуса не допомагає". 

Президент також подякував Британії за те, що вона "завжди підтримує Україну".

Я хотів би, щоб мій перший візит був саме до вас. Особисто я захоплююся силою і рішучістю українського народу.  І своїм візитом я хочу сказати, що ми продовжимо надавати вам моральну підтримку, дипломатичну підтримку, економічну підтримку і насамперед – військову підтримку, якої ви потребуєте. Не лише цього року, а й наступного року, і стільки, скільки буде потрібно,– сказав Кемерон.

Британський міністр додав, у нього були "деякі розбіжності" з експрем’єром Борисом Джонсоном, але його підтримка України – "це найкраща річ".

Кемерон запевнив, що Британія працюватиме над тим, аби зберегти увагу до України.

В Офісі президента України окремо повідомили, що на зустрічі було обговорено безпекову ситуацію в Чорному морі та подальшу роботу альтернативного "зернового коридору". 

Співрозмовники скоординували позиції щодо реалізації спільних багатосторонніх і двосторонніх ініціатив, зокрема в контексті просування Української формули миру та напрацювання безпекових гарантій у розвиток ухваленої "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України.

Окрему увагу приділили питанням євроатлантичної інтеграції й підтримки Великою Британією поступу України до членства в НАТО.

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