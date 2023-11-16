До Києва прибув новий голова МЗС Британії Кемерон

Новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон перший робочий візит за кордон на своїй посаді здійснив в Україну.
Що відомо про візит Кемерона в Україну
Зеленський повідомив, що обговорив із новим очільником британської дипломатії зброю для фронту, посилення ППО, "захист наших людей і критичної інфраструктури".
На зустрічі Зеленський наголосив, що зараз світ не так сильно сфокусований на ситуації в Україні, а "розділення фокуса не допомагає".
Президент також подякував Британії за те, що вона "завжди підтримує Україну".
Британський міністр додав, у нього були "деякі розбіжності" з експрем’єром Борисом Джонсоном, але його підтримка України – "це найкраща річ".
Кемерон запевнив, що Британія працюватиме над тим, аби зберегти увагу до України.
В Офісі президента України окремо повідомили, що на зустрічі було обговорено безпекову ситуацію в Чорному морі та подальшу роботу альтернативного "зернового коридору".
Співрозмовники скоординували позиції щодо реалізації спільних багатосторонніх і двосторонніх ініціатив, зокрема в контексті просування Української формули миру та напрацювання безпекових гарантій у розвиток ухваленої "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України.
Окрему увагу приділили питанням євроатлантичної інтеграції й підтримки Великою Британією поступу України до членства в НАТО.
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