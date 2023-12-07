Вернется за добавкой. Кэмерон озвучил предупреждение о планах Путина

Как считает шеф британской дипломатии Дэвид Кэмерон, международное сообщество должно сделать все возможное ради победы Украины в войне с Россией, поскольку поражение Киева станет началом новой войны в Европе.

Кэмерон призывает мир остановить Путина

Глава МИД Великобритании обращает внимание на то, что мировые лидеры должны сконцентрироваться на российско-украинской войне, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.

Мы знаем, что если не остановить Путина здесь, он вернется за добавкой, а в кулуарах враги Америки будут радоваться, – предупредил Дэвид Кэмерон. Поделиться

Как отмечает британский дипломат, война РФ против Украины – это "борьба нашего поколения", угрожающая безопасности на всем континенте.

Глава МИД Великобритании не соглашается с мнением о том, что официальный Вашингтон будут расценивать как "менее надежного" союзника, если Конгресс не проголосует за многомиллиардный пакет безопасности, включающий поддержку Украины.

По словам политика, эти средства "очень нужны" официальному Киеву, однако решение этого вопроса "усложняется политикой".

Может ли сократиться поддержка Украины со стороны Британии

По словам шефа британской дипломатии Дэвида Кэмерон, в 2024 году поддержка Украины со стороны Лондона не сократится.

Он обратил внимание на то, что власти его страны предоставили Киеву гуманитарную и экономическую помощь на сумму более 4,7 млрд фунтов стерлингов и продолжат оказывать поддержку.

Как отметил Дэвид Кэмерон, по состоянию на сегодняшний день ситуация на украинском фронте непростая, однако на этом фоне нельзя забывать о победе ВСУ над Россией в Черном море.

Журналисты поинтересовались у дипломатов, сколько официальный Лондон готов потратить на вооружение для Украины в 2024 году.

Глава МИД Британии заверил, что поддержка будет оказываться в том же объеме, что и раньше, или даже больше.