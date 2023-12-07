Повернеться за добавкою. Кемерон озвучив попередження щодо планів Путіна

Як вважає шеф британської дипломатії Девід Кемерон, міжнародна спільнота повинна зробити все можливе заради перемоги України у війні з Росією, оскільки поразка Києва стане початком нової війни в Європі.

Кемерон закликає світ зупинити Путіна

Очільник МЗС Великої Британії звертає увагу на те, що світові лідери повинні сконцентруватися на російсько-українській війні, попри конфлікт на Близькому Сході.

Ми знаємо, що якщо не зупинити Путіна тут, він повернеться за добавкою, а в кулуарах вороги Америки радітимуть, - попередив Девід Кемерон. Поширити

Як зазначає британський дипломат, війна РФ проти України – це "боротьба нашого покоління", яка загрожує безпеці на всьому континенті.

Очільник МЗС Великої Британії не погоджується з думкою про те, що офіційний Вашингтон розцінюватимуть, як "менш надійного" союзника, якщо Конгрес не проголосує за багатомільярдний безпековий пакет, який включає підтримку України.

За словами політика, ці кошти "дуже потрібні" офіційному Києву, однак розв’язання цього питання "ускладнюється політикою".

Чи може скоротитися підтримка Україна з боку Британії

За словами шефа британської дипломатії Девіда Кемерона, у 2024 році підтримка України з боку Лондона не скоротиться.

Він звернув увагу на те, що влада його країни надала Києву гуманітарну та економічну допомогу на суму понад 4,7 млрд фунтів стерлінгів і продовжить надавати підтримку.

Як зазначив Девід Кемерон, станом на сьогодні ситуація на українському фронті непроста, однак на цьому тлі не можна забувати про перемогу ЗСУ над Росією у Чорному морі.

Журналісти поцікавилися у дипломати, скільки офіційний Лондон готовий витратити на озброєння для України у 2024 році.

Очільник МЗС Британії запевнив, що підтримка буде надаватися в тому ж обсязі, що і раніше, або навіть більшому.