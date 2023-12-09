В Кремле придумали способ спасти собственные замороженные активы — Reuters

В России заявили о якобы готовности использования замороженных активов из-за развязавшейся преступной войны против Украины на возмещение ущерба странам, пострадавшим от изменений климата.

Что известно о стремлении Кремля спасти собственные замороженные активы

По информации издания, представитель страны-агрессорки по климату Руслан Эдельгериев на саммите COP28 (конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата) заявил, что якобы такое решение поможет сократить разрыв между развитыми и развивающимися странами.

Однако, по мнению журналистов, заявление российского представителя скорее свидетельствует о попытках Кремля помешать западным странам завладеть собственными замороженными активами.

Мы готовы объявить, что Россия рассматривает добровольный вклад финансов в фонд возмещения ущерба из замороженных национальных золотых резервов, хранящихся международными организациями, - заявил Эдельгериев. Поделиться

Что известно о плане ЕС по замороженным активам РФ

Вскоре Европейская комиссия планирует поддержать юридическое предложение по использованию доходов от российских активов, замороженных по санкциям из-за войны против Украины.

Законопроект намерен принять 12 декабря.

Что важно понимать, это произойдет в преддверии финального саммита 27 лидеров стран ЕС.

Несмотря на это, по словам инсайдеров, команде украинского лидера Владимира Зеленского не стоит ждать мгновенных хороших новостей о получении средств от замороженных российских активов.

Главная причина состоит в том, что Бельгия, Германия и Франция до сих пор не уверены в правильности этого решения.

Прежде всего, важно обратить внимание на то, что для принятия этого решения необходима единодушная поддержка 27 стран-членов ЕС.

Кроме того, указано, что предложение не будет содержать прямого предложения перечислить новые поступления от этих активов в бюджет ЕС из-за судебных рисков, управленческих вопросов и критики со стороны Европейского центрального банка.

По словам одного из инсайдеров, отдельные члены блока до сих пор испытывают юридические беспокойства.