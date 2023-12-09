В Кремле придумали способ спасти собственные замороженные активы — Reuters
Категория
Политика
Дата публикации

В Кремле придумали способ спасти собственные замороженные активы — Reuters

Доллары
Читати українською
Источник:  Reuters

В России заявили о якобы готовности использования замороженных активов из-за развязавшейся преступной войны против Украины на возмещение ущерба странам, пострадавшим от изменений климата.

Что известно о стремлении Кремля спасти собственные замороженные активы

По информации издания, представитель страны-агрессорки по климату Руслан Эдельгериев на саммите COP28 (конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата) заявил, что якобы такое решение поможет сократить разрыв между развитыми и развивающимися странами.

Однако, по мнению журналистов, заявление российского представителя скорее свидетельствует о попытках Кремля помешать западным странам завладеть собственными замороженными активами.

Мы готовы объявить, что Россия рассматривает добровольный вклад финансов в фонд возмещения ущерба из замороженных национальных золотых резервов, хранящихся международными организациями, - заявил Эдельгериев.

Что известно о плане ЕС по замороженным активам РФ

Вскоре Европейская комиссия планирует поддержать юридическое предложение по использованию доходов от российских активов, замороженных по санкциям из-за войны против Украины.

Законопроект намерен принять 12 декабря.

Что важно понимать, это произойдет в преддверии финального саммита 27 лидеров стран ЕС.

Несмотря на это, по словам инсайдеров, команде украинского лидера Владимира Зеленского не стоит ждать мгновенных хороших новостей о получении средств от замороженных российских активов.

Главная причина состоит в том, что Бельгия, Германия и Франция до сих пор не уверены в правильности этого решения.

Прежде всего, важно обратить внимание на то, что для принятия этого решения необходима единодушная поддержка 27 стран-членов ЕС.

Кроме того, указано, что предложение не будет содержать прямого предложения перечислить новые поступления от этих активов в бюджет ЕС из-за судебных рисков, управленческих вопросов и критики со стороны Европейского центрального банка.

По словам одного из инсайдеров, отдельные члены блока до сих пор испытывают юридические беспокойства.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зачем Путин начал активно провоцировать НАТО — объяснение Фейгина
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В ЕС не согласились на план Испании по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине
Флаги Украины и ЕС
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Как аванс репараций. Кэмерон призвал направить замороженные активы РФ на восстановление Украины
Дэвид Кэмерон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.