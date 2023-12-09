У Кремлі вигадали спосіб врятувати власні заморожені активи — Reuters

У Росії заявили про нібито готовність використання заморожених активів через розв'язану злочинну війну проти України на відшкодування збитків країнам, які постраждали від змін клімату.

Що відомо про прагнення Кремля врятувати власні заморожені активи

За інформацією видання, представник країни-агресорки з питань клімату Руслан Едельгерієв на саміті COP28 (конференції учасників Рамкової конвенції ООН щодо зміни клімату) заявив, що нібито таке рішення допоможе скоротити розрив між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються.

Однак, на думку журналістів видання, заява російського представника скоріше свідчить про спроби Кремля завадити західним країнам заволодіти власними замороженими активами.

Ми готові оголосити, що Росія розглядає добровільний внесок фінансів у фонд відшкодування збитків із заморожених національних золотих резервів, які зберігаються міжнародними організаціями, - заявив Едельгерієв. Поширити

Що відомо про план ЄС щодо заморожених активів РФ

Незабаром Європейська комісія планує підтримати юридичну пропозицію щодо використання доходів від російських активів, заморожених за санкціями через війну проти України.

Законопроєкт мають намір ухвалити 12 грудня.

Що важливо розуміти, це станеться напередодні фінального саміту 27 лідерів країн ЄС.

Попри це, за словами інсайдерів, команді українського лідера Володимира Зеленського не варто чекати на миттєві хороші новини про отримання коштів від заморожених російських активів.

Головна причина полягає в тому, що Бельгія, Німеччина та Франція досі не впевнені у правильності цього рішення.

Насамперед важливо звернути увагу на те, що для ухвалення цього рішення необхідна одностайна підтримка 27 країн-членів ЄС.

Окрім того, вказано, що пропозиція не міститиме прямої пропозиції перерахувати нові надходження від цих активів до бюджету ЄС через судові ризики, управлінські питання та критику з боку Європейського центрального банку.

За словами одного з інсайдерів, окремі члени блоку досі мають юридичні занепокоєння.