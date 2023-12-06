У ЄС не погодились на план Іспанії щодо використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

Низка провідних країн ЄС, а також Європейський центробанк відкинули пропозицію Іспанії щодо використання заморожених активів РФ для надання фінансової та військової допомоги Україні.

Що відомо про план Іспанії із використання заморожених активів РФ на підтримку України

За інформацією журналістів видання, низка країн, серед яких Німеччина та Франція, мають серйозні сумніви щодо реалізації запропонованого Іспанією плану.

Однак чи не найбільшим противником цього плану виступила Бельгія, де розміщена переважна більшість заморожених російських активів.

Критика досягла апогею на зустрічі послів ЄС у вівторок ввечері. Згідно з пропозицією Іспанії, отриманою POLITICO і обговореною на зустрічі, Мадрид підрахував, що прибуток від резервів російського центрального банку, заморожених в країнах ЄС, може принести Києву від 15 до 17 мільярдів євро до 2027 року, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Що відомо про проблеми запропонованого Іспанією плану

Автори матеріалу із посиланням на європейських посадовців зазначають, що запропонований Іспанією план протиречить пріоритетам ЄС щодо підтримки України, адже Києву доведеться чекати місяцями а то й роками на отримання грошей від заморожених активів РФ.

Також виникла плутанина щодо того, як Мадрид отримав такі цифри.

Єврокомісія планує надати Україні 50 мільярдів євро фінансової допомоги - 17 мільярдів євро у вигляді грантів плюс 33 мільярди євро у вигляді кредитів під низькі відсотки до 2027 року.

Якщо ці гроші не надійдуть з доходів, отриманих від заморожених активів РФ, їх доведеться фінансувати з інших джерел.

Враховуючи, що пропозиція Іспанії настільки суперечила поглядам більшості інших урядів, деякі дипломати припустили, що вона була розроблена іспанськими урядовцями в Мадриді, мало знайомими з настроями в решті частини ЄС, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Деякі дипломати з інших країн навіть припустили, що мета Мадрида, що висуває цю пропозицію, полягала в тому, щоб відвернути додаткові кошти від української кризи на інші сфери бюджету, такі як міграція і конкурентоспроможність ЄС.

Інші чиновники відзначили, що ідея Іспанії використати гроші, отримані від заморожених активів, є зайвою, враховуючи, що всі країни ЄС, крім Угорщини, згодні на збільшення фінансування Києва. За їх словами, будь-які російські доходи повинні йти на додаток до того, що схвалено для допомоги Україні, а не замість неї.