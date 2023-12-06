В ЕС не согласились на план Испании по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине

Ряд ведущих стран ЕС, а также Европейский центробанк отвергли предложение Испании об использовании замороженных активов РФ для предоставления финансовой и военной помощи Украине.

Что известно о плане Испании по использованию замороженных активов РФ на поддержку Украины

По информации журналистов издания, ряд стран, среди которых Германия и Франция, имеют серьезные сомнения в реализации предложенного Испанией плана.

Однако едва ли не самым большим противником этого плана выступила Бельгия, где размещено подавляющее большинство замороженных российских активов.

Критика достигла апогея на встрече послов ЕС во вторник вечером. Согласно предложению Испании, полученному POLITICO и обсужденному на встрече, Мадрид подсчитал, что прибыль от резервов российского центрального банка, замороженных в странах ЕС, может принести Киеву от 15 до 17 миллиардов евро к 2027 году, говорится в материале издания. Поделиться

Что известно о проблемах предложенного Испанией плана

Авторы материала со ссылкой на европейских чиновников отмечают, что предложенный Испанией план противоречит приоритетам ЕС по поддержке Украины, ведь Киеву придется ждать месяцами или годами на получение денег от замороженных активов РФ.

Также возникла путаница по поводу того, как Мадрид получил такие цифры.

Еврокомиссия планирует предоставить Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи – 17 миллиардов евро в виде грантов плюс 33 миллиарда евро в виде кредитов под низкие проценты к 2027 году.

Если эти средства не поступят из доходов, полученных от замороженных активов РФ, их придется финансировать из других источников.

Учитывая, что предложение Испании настолько противоречило взглядам большинства других правительств, некоторые дипломаты предположили, что оно было разработано испанскими чиновниками в Мадриде, мало знакомыми с настроениями в остальной части ЕС, говорится в материале издания. Поделиться

Некоторые дипломаты из других стран даже предположили, что цель выдвигающего это предложение Мадрида заключалась в том, чтобы отвлечь дополнительные средства от украинского кризиса на другие сферы бюджета, такие как миграция и конкурентоспособность ЕС.

Другие чиновники отметили, что идея Испании использовать деньги, полученные от замороженных активов, лишняя, учитывая, что все страны ЕС, кроме Венгрии, согласны на увеличение финансирования Киева. По их словам, любые российские доходы должны идти в дополнение к тому, что одобрено для помощи Украине, а не вместо нее.