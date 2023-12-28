США разом з партнерами намагаються швидко домовитися про план конфіскації 300 мільярдів доларів заморожених російських активів до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ − 24 лютого 2024 року.

Україна уже незабаром може отримати першу частину заморожених активів РФ

Згідно з даними видання Financial Times, досі жодного офіційного рішення ухвалено не було.

Станом на сьогодні між США та їхніми союзниками у Групі семи точаться дискусії з цього приводу.

Попри це, як вважають журналісти, прискорення роботи над конфіскацією російських активів для України підкреслює її зростаючу важливість для Заходу.

Над розв’язанням цієї проблеми працюють як міністри фінансів G7, так і їхні заступники.

США, за підтримки Великої Британії, Японії та Канади, запропонували продовжити підготовчу роботу, щоб варіанти були готові до потенційної зустрічі лідерів G7 орієнтовно 24 лютого. Поширити

Наразі партнери України продовжують юридичні питання, пов'язані з конфіскацією.

Насамперед йдеться про методи застосування такої політики та пом'якшення ризиків; а також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні.

Які проблеми можуть виникнути під час процесу конфіскації заморожених активів РФ

За словами журналістів, чимало країн досі висловлюють свої застереження з цього приводу.

До прикладу, це Німеччина, Франція, Італія та влада ЄС.

Вони закликають всебічно оцінити законність конфіскації активів Москви, а не поспіхом ухвалювати рішення. Якщо до них дослухають, то процес може суттєво затягнутися.

Окрім того, у Брюсселі просять зберігати високий рівень секретності цієї роботи.

У західних столицях розглядаються різні варіанти, починаючи від прямої конфіскації і витрачання активів російського центрального банку, до отримання доходів від заморожених активів або використання їх як застави для отримання кредитів. Поширити

Згідно з даними видання, Євросоюз поки не арештовує самі російські активи, а вивчає способи вилучення прибутків, отриманих фінансовими установами, такими як Euroclear, де зберігаються суверенні активи на суму 191 млрд євро.