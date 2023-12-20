Україна отримає заарештовані російські активи. FT розкрило деталі
Категорія
Економіка
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Україна отримає заарештовані російські активи. FT розкрило деталі

Гроші
Джерело:  Financial Times

Країни Заходу заморозили російські державні активи на суму 260 млрд євро після вторгнення в Україну. Ці гроші можуть бути виплачені Україні траншами як аванс перед  компенсацією РФ за агресію.

Заарештовані російські активи передадуть Україні

Як пише FT, офіційні особи США припустили, що заарештовані активи можуть бути переведені Україні траншами, наприклад через Світовий банк або Європейський банк реконструкції та розвитку.

Це розглядається як "аванс" перед компенсацією Україні, яку РФ зрештою має виплатити відповідно до міжнародного права за свою агресію, – зазначає видання.

До слова, Вашингтон публічно не підтримав конфіскацію заморожених активів, але погодився в приватному порядку. В одному з недавніх дискусійних документів G7, поданих офіційними особами США, це описується як "контрзахід", дозволений міжнародним правом, яке "спонукає Росію припинити агресію".

Згідно з документом, такий крок вважатиметься законною відповіддю на незаконне вторгнення Росії в Україну, якщо його здійснять держави, які "постраждали" та "особливо постраждали" від її агресії. Сюди можуть входити союзники України, які фінансували її економіку та збройні сили під час війни.

Де зберігаються російські активи

Згідно з документом Європейської комісії, з яким ознайомилася Financial Times, минулого року близько 260 млрд євро активів центрального банку РФ було заморожено у країнах G7, ЄС та Австралії.

Основна частина цієї суми - близько 210 млрд євро - зберігається в ЄС, включаючи готівку та державні облігації, номіновані в євро, доларах та інших валютах.

Фото – ft.com/content

Для порівняння США заморозили лише невелику суму російських державних активів: близько 5 млрд доларів.

У Європі основна частина активів – близько 191 млрд євро – зберігається в Euroclear, центральному депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Бельгії. За даними міністерства фінансів Франції, Франція заморозила другу за величиною суму близько 19 млрд євро. Німеччина заморозила приблизно 210 млн. євро.

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