ЄС ухвалить план використання доходів від заморожених активів РФ — відома дата

Згідно з даними Reuters, незабаром Європейська комісія планує підтримати юридичну пропозицію щодо використання доходів від російських активів, заморожених за санкціями через війну проти України.

Заморожені активи РФ. Брюссель готує важливе рішення

Як повідомили журналістам дипломатичні джерела у Євросоюзі, законопроєкт мають намір ухвалити 12 грудня.

Що важливо розуміти, це станеться напередодні фінального саміту 27 лідерів країн ЄС.

Попри це, за словами інсайдерів, команді українського лідера Володимира Зеленського не варто чекати на миттєві хороші новини про отримання коштів від заморожених російських активів.

Головна причина полягає в тому, що Бельгія, Німеччина та Франція досі не впевнені у правильності цього рішення.

ЄС заявляє, що заморозив російські активи на суму близько 21,5 мільярда євро і що ще 300 мільярдів євро коштів російського центрального банку знерухомлені в ЄС та G7. Близько 125 мільярдів євро з цієї суми перебувають у бельгійської компанії Euroclear. Поширити

Які перешкоди можуть виникнути для виділення Києву доходів від заморожених активів РФ

Насамперед важливо звернути увагу на те, що для ухвалення цього рішення необхідна одностайна підтримка 27 країн-членів ЄС.

Окрім того, вказано, що пропозиція не міститиме прямої пропозиції перерахувати нові надходження від цих активів до бюджету ЄС через судові ризики, управлінські питання та критику з боку Європейського центрального банку.

За словами одного з інсайдерів, окремі члени блоку досі мають юридичні занепокоєння.