Зеленський ухвалив рішення РНБО про нові санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності сьогоднішнього рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій щодо громадян та компаній РФ.

Нові українські санкції проти Росії: що відомо

7 грудня Володимир Зеленський ухвалив указ про нові санкції України щодо російських громадян та компаній.

Про це йдеться у відповідному указі № 813/2023 глави держави, оприлюдненому на сайті президента.

Як зазначається в офіційному інтернет-представництві глави держави, Зеленський ухвалив ввести в дію рішення РНБО від 7 грудня "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Контроль за виконанням рішення, набраним чинності указом, покладається на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Цей указ набирає чинності з дня опублікування. В Офісі президента оприлюднили доповнення із зазначенням фіз- та юросіб, які потрапили під санкції.

Обмеження запроваджуються щодо 185 іноземців, переважно громадян РФ. А також до списку потрапила 181 компанія, зареєстрована на території Росії.

До переліку фізосіб, зокрема, входять Апті Алаудінов та Рамзан Цицулаєв, які є соратниками голови Чечені Кадирова.

Так, Алдуінов – генерал-майор з Росгвардії, помічник Кадирова по взаємодії із силовими відомствами, командир спецзагону "Ахмат". А Цицулаєв був співробітником інституту МВС РФ, був "повпредом глави Чечні в Україні".

Крім того, до списку потрапили заступник прем'єр-міністра Татарстану Мідхат Шагіахметов, гендиректор "Ульянівського автомобільного заводу" Аділь Ширінов та десятки осіб, пов'язаних з поставками електронних компонентів для збройової промисловості Росії, керівники та співзасновники підприємств, пов'язаних з оборонкою та військово-промисловим комплексом країни-агресора.

Повний перелік фізосіб у санкційному списку можна подивитися за посиланням, а юросіб – за цим лінком.

Обмеження включають блокування активів, обмеження торгових операцій, транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання чи зупинення ліцензій та заборону на участь у приватизації / оренді, заборону передачі технологій та інше.

Санкційні пакети України

23 листопада президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів" про санкції щодо 147 громадян РФ та інших держав, пов'язаних із РФ.

У перший санкційний список потрапили 60 фізичних осіб – це громадян РФ, України, Кіпру, Білорусі, Німеччини, Узбекистану, Австрії, Великої Британії. Обмеження проти них запроваджують на 10 років.

До другого санкційного списку потрапили 87 фізичних осіб – громадян РФ. Санкції передбачають блокування активів, позбавлення державних нагород, анулювання ліцензій, заборону на транзит і торговельні операції на території України, виведення капіталу за кордон, на приватизацію, купівлю землі.

18 листопада Україна прийняла ряд санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують РФ.