Зеленский одобрил решение СНБО о новых санкциях против РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский одобрил решение СНБО о новых санкциях против РФ

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу сегодняшнего решения Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций в отношении граждан и компаний РФ.

Новые украинские санкции против России: что известно

7 декабря Владимир Зеленский принял указ о новых санкциях Украины в отношении российских граждан и компаний.

Об этом говорится в соответствующем указе №813/2023 главы государства, обнародованном на сайте президента.

Как отмечается в официальном интернет-представительстве главы государства, Зеленский принял решение ввести в действие решение СНБО от 7 декабря "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Контроль за исполнением решения, вступившим в силу указом, возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Этот указ вступает в силу дня опубликования. В Офисе президента обнародовали дополнения с указанием попавших под санкции физ- и юрлиц.

Ограничения вводятся в отношении 185 иностранцев, в основном граждан РФ. А также в список попала 181 компания, зарегистрированная на территории России.

В перечень физлиц, в частности, входят Апти Алаудинов и Рамзан Цицулаев, соратники председателя Чечени Кадырова.

Так, Алдуинов – генерал-майор из Росгвардии, помощник Кадырова по взаимодействию с силовыми ведомствами, командир спецотряда "Ахмат". А Цицулаев был сотрудником института МВД РФ, был "полпредом главы Чечни в Украине".

Кроме того, в список попали заместитель премьер-министра Татарстана Мидхат Шагиахметов, гендиректор Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов и десятки лиц, связанных с поставками электронных компонентов для оружейной промышленности России, руководители и соучредители предприятий, связанных с оборонкой и военно-промышленным комплексом страны-агрессора.

Полный перечень физлиц в санкционном списке можно посмотреть по ссылке , а юрлиц – по этой ссылке .

Ограничения включают блокирование активов, ограничение торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, аннулирование или остановка лицензий и запрет на участие в приватизации/аренде, запрещение передачи технологий и другое.

Санкционные пакеты Украины

23 ноября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" о санкциях в отношении 147 граждан РФ и других государств, связанных с РФ.

В первый санкционный список попали 60 физических лиц – это граждан РФ, Украины, Кипра, Белоруссии, Германии, Узбекистана, Австрии, Великобритании. Ограничения против них вводятся на 10 лет.

Во второй санкционный список попали 87 физических лиц – граждан РФ. Санкции предусматривают блокировку активов, лишение государственных наград, аннулирование лицензий, запрет на транзит и торговые операции на территории Украины, вывод капитала за границу, на приватизацию, покупку земли.

18 ноября Украина приняла ряд санкций против поддерживающих РФ физических и юридических лиц.

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