ЕС одобрит план использования доходов от замороженных активов РФ — известна дата
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС одобрит план использования доходов от замороженных активов РФ — известна дата

ЕС
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Источник:  Reuters

Согласно данным Reuters, вскоре Европейская комиссия планирует поддержать юридическое предложение по использованию доходов от российских активов, замороженных из-за войны против Украины.

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Как сообщили журналистам дипломатические источники в Евросоюзе, законопроект намерены принять 12 декабря.

Что важно понимать, это произойдет в преддверии финального саммита 27 лидеров стран ЕС.

Несмотря на это, по словам инсайдеров, команде украинского лидера Владимира Зеленского не стоит ждать мгновенных хороших новостей касательно получения средств от замороженных российских активов.

Главная причина состоит в том, что Бельгия, Германия и Франция до сих пор не уверены в правильности этого решения.

ЕС заявляет, что заморозил российские активы на сумму около 21,5 миллиарда евро и еще 300 миллиардов евро средств российского центрального банка обездвижены в ЕС и G7. Около 125 миллиардов евро из этой суммы находятся у бельгийской компании Euroclear.

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Прежде всего, важно обратить внимание на то, что для принятия этого решения необходима единодушная поддержка 27 стран-членов ЕС.

Кроме того, указано, что предложение не будет содержать прямого предложения перечислить новые поступления от этих активов в бюджет ЕС из-за судебных рисков, управленческих вопросов и критики со стороны Европейского центрального банка.

По словам одного из инсайдеров, отдельные члены блока до сих пор испытывают юридические беспокойства.

Перевод средств в центральную казну ЕС не является чем-то, что может произойти в ближайшем будущем, - добавил анонимный источник.

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