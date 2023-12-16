Сполучені Штати в межах дискусій у "Групі семи" стверджують, що існує спосіб конфіскації суверенних російських активів, який відповідає міжнародному праву, й відповідні обговорення в останні тижні зросли.

У США знайшли спосіб конфіскації російських активів на користь України

США публічно не підтримували конфіскацію активів Росії, але в останні тижні зайняли більш рішучу позицію в непублічних дискусіях у межах G7, стверджуючи, що існує шлях до конфіскації активів, який "відповідає міжнародному праву".

Члени G7 та інші особливо постраждалі держави можуть заарештувати російські суверенні активи як контрзахід, щоб спонукати Росію припинити агресію, – йдеться в дискусійному документі уряду США, з яким ознайомилося Financial Times. Поширити

Там пояснюється, що з огляду на повномасштабне вторгнення Росії в Україну конфіскація активів може бути "застосована як законний контрзахід тими державами, які постраждали як такі, на яких особливою мірою вплинуло порушення Росією міжнародного права".

Американське джерело FT підтвердило, що Вашингтон веде активні переговори про використання російських суверенних активів і вважає, що рішення можна ухвалити швидко. Співрозмовник припустив, що це питання можуть обговорити лідери G7 на зустрічі в лютому 2024-го, до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У дискусіях, які переповідає FT, також лунає думка, що конфіскація росактивів може стати джерелом надання Україні допомоги в той час, як США і ЄС через внутрішні суперечки не схвалили фінансової підтримки на 2024 рік.