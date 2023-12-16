Соединенные Штаты в рамках дискуссий в "Группе семи" утверждают, что существует способ конфискации суверенных российских активов, отвечающий международному праву, и соответствующие обсуждения в последние недели возросли.

В США нашли способ конфискации российских активов в пользу Украины

США публично не поддерживали конфискацию активов России, но в последние недели заняли более решительную позицию в непубличных дискуссиях в рамках G7, утверждая, что существует "соответствующий международному праву путь к конфискации активов".

Члены G7 и другие особо пострадавшие государства могут арестовать российские суверенные активы как контрмеру, чтобы побудить Россию прекратить агрессию, говорится в дискуссионном документе правительства США, с которым ознакомилось Financial Times. Поделиться

Там объясняется, что ввиду полномасштабного вторжения России в Украину конфискация активов может быть "применена как законная контрмера теми государствами, которые пострадали как такие, на которых в особенности повлияло нарушение Россией международного права".

Американский источник FT подтвердил, что Вашингтон ведет активные переговоры по использованию российских суверенных активов и считает, что решение можно принять быстро. Собеседник предположил, что этот вопрос могут обсудить лидеры G7 на встрече в феврале 2024 года, ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В дискуссиях, пересказываемых FT, также звучит мнение, что конфискация росактивов может стать источником предоставления Украине помощи в то время, как США и ЕС из-за внутренних споров не одобрили финансовую поддержку на 2024 год.