Найболючіша втрата для РФ. Зеленський закликав передати Україні заморожені активи

РФ байдуже на людські життя, але не на власні гроші

Як повідомив Володимир Зеленський, заморожені російські активи за кордоном становлять близько 300 млрд доларів. Усі кошти повинні бути використанні на підтримку України, що стане історичною можливістю змусити країну-терориста заплатити за своє зло.

Заморожені російські активи за кордоном становлять приблизно 300 мільярдів доларів. Вони мають бути використані на підтримку України.



Це історична можливість змусити державу-терориста заплатити за свій терор. Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 6, 2024

Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей. Втрата активів буде для них найболючішою втратою. Вони відчують справжню силу міжнародної спільноти і побачать, що світ сильніший за терор, - додав Володимир Зеленський. Поширити

За словами президента, рішення щодо використання заморожених активів для підтримки України буде справедливою та законною відповіддю на агресію Росії, а також правильним сигналом потенційним агресорам у світі.

Я закликаю партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази. Цього року ми маємо досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України. На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство "Групи семи, - додав президент. Поширити

Що відомо про передачу Україні російських активів

США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці вторгнення РФ до України.

Як відзначав нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Штати, Європейський союз та інші країни вже наблизилися до вирішення вищезгаданого питання.