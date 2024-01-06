Найболючіша втрата для РФ. Зеленський закликав передати Україні заморожені активи

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів передати заморожені російські активи Україні, оскільки втрата грошей буде найболючішою втратою для РФ.
РФ байдуже на людські життя, але не на власні гроші
Як повідомив Володимир Зеленський, заморожені російські активи за кордоном становлять близько 300 млрд доларів. Усі кошти повинні бути використанні на підтримку України, що стане історичною можливістю змусити країну-терориста заплатити за своє зло.
За словами президента, рішення щодо використання заморожених активів для підтримки України буде справедливою та законною відповіддю на агресію Росії, а також правильним сигналом потенційним агресорам у світі.
Що відомо про передачу Україні російських активів
США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці вторгнення РФ до України.
Як відзначав нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Штати, Європейський союз та інші країни вже наблизилися до вирішення вищезгаданого питання.
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