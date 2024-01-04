Захід має альтернативний варіант використання заморожених активів РФ на користь України — FT

Західні аналітики у матеріалі видання Financial Times закликають США та партнерів відмовитись від арешту заморожених активів РФ на користь використання прибутків з них для надання допомоги Україні.

Як арешт заморожених активів РФ може нашкодити США та партнерам

Зазначається, що наразі країни G7 обговорюють ймовірний арешт заморожених 300 млрд доларів російських активів.

Зокрема, США підтримують арешт заморожених активів РФ у якості контрзаходу і для допомоги державам, які постраждали від війни.

Так, у Вашингтоні апелюють до міжнародно-правової доктрини репресалій під час завдання шкоди одній державі з боку іншої.

Представники американського уряду та адміністрації президента США Джо Байдена переконані, що постраждала сторона має право вжити контрзаходів проти агресора.

Виправдання для конфіскації російських державних активів, аргумент про репресалії має три проблеми: йому бракує переконливості, на нього посилаються не ті сторони і він підриває порядок, заснований на правилах, які західні уряди стверджують, що захищають, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Автори матеріалу зазначають, що у переважній більшості випадків, коли конфіскація майна однієї держави іншою була частиною відповіді на агресію, це призводило до відкритого конфлікту між тими, хто конфіскує і тими, в кого конфіскують.

Як США та партнери мають повестись із замороженими активами РФ

У якості прикладу у публікації наводиться приклад Німеччини після поразки у Першій світовій війні.

Зокрема, внаслідок поразки Німеччина втратила майже всю свою іноземну власність.

Але інші країни могли активувати повноваження щодо конфіскації, лише оголосивши війну кайзеру.

Ще одним прецедентом є конфіскація іракських іноземних активів для покарання за вторгнення в Кувейт у 1990 році.

Однак це сталося після дозволу ООН на міжнародне втручання для відновлення миру.

Такі приклади свідчать про те, що союзники України не можуть мати неоднозначну позицію, заявляючи про повноваження під час війни, водночас наполягаючи, що вони не воюють з Росією, - підкреслюють автори публікації. Поширити

Вони попереджують, що така конфіскація може виявитись дестабілізуючим елементом.

Наприклад, азійські країни могли б заарештувати іноземні активи будь-якої держави з коаліції на чолі з США, яка вторглася до Іраку.

Окрім цього автори публікації вказують на економічну недоцільність такого кроку.

Допомога Україні з боку США та ЄС до цього часу становила більше 100 млрд доларів на рік.

Ця сума є цілком прийнятною для трансатлантичної економіки.

Водночас фінансування України за рахунок кількох мільярдів євро щорічних прибутків від російських активів переспрямує потоки доходів, а не торкнеться основної суми, а міжнародно-правові наслідки будуть м'якшими