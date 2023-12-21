США проводять термінову зустріч із союзниками щодо використання заморожених активів РФ

США та європейські партнери обговорюють використання заморожених активів РФ для надання допомоги Україні, зокрема, на фронті.

Що відомо про наміри США та ЄС використати заморожені активи РФ на допомогу Україні

За інформацією журналістів видання, у Білому домі наразі підтримують арешт 300 млрд доларів російських активів, які зберігаються у західних країнах.

США ведуть переговори із союзниками стосовно цього питання, обговорюючи змогу використати ці кошти для фінансування допомоги Україні.

При цьому міністр фінансів США Джанет Єллен попередила Білий дім, що конфіскація російських активів без отримання дозволу з боку Конгресу буде юридично незаконною відповідно до американського законодавства.

Водночас частина американських високопосадовців вважають, що після рішення конфіскувати і передати Україні активи РФ країни-союзники не захочуть зберігати свої кошти у Федеральній резервній системі Нью-Йорка або в доларах.

Однак США та інші країни Великої сімки обговорюють питання перегляду повноважень або звернення до Конгресу із закликом схвалення конфіскації цих коштів.

Що відомо про ймовірні проблеми із використанням заморожених активів РФ

За інформацією журналістів видання, американський лідер Джо Байден ще не підписав стратегію використання конфіскованих російських активів.

Не зрозуміло, чи будуть ці кошти передані Україні, чи використані іншим чином.

Також розглядаються ймовірні проблеми, які можуть стати назаваді використання конфіскованих коштів.

Наразі не має остаточної думки стосовно того, чи слід використовувати ці гроші тільки на допомогу у відновленні України, чи також на надання військової допомоги.

За словами одного з представників Білого дому, навіть якшо Конгрес схвалить запит президента Байдена на фінансування подальшої військової допомоги Україні, протидія підтримці України з боку представників Республіканської партії і нестабільна ситуація на фронті вимагають наявності альтернативного джерела фінансування.

Якщо США та інші країни домовляться про передачу російських активів Україні - таке рішення буде безпрецедентним.

Адже така дія може мати непередбачувані правові та економічні наслідки - зокрема призведе до судових позовів і помсти з боку Росії.

Однак в США публічно майже не говорять про хід перемовин щодо конфіскації російських активів.

Мала частина російських активів знаходиться в США.

Але основна частина російських депозитів знаходиться в Європі, в тому числі в Швейцарії та Бельгії, які не входять до G7.

Саме тому ведуться дипломатичні переговори про те, як отримати доступ до цих фондів, деякі з яких у євро та інших валютах.

Представник G7 заявив, що коаліція розглядала різноманітні варіанти використання активів з метою висунення єдиної пропозиції приблизно до другої річниці війни Росії проти України.

Тоді посадовці планують зібратись в Німеччині на Мюнхенській конференції з безпеки.

Перші дебати були зосереджені на тому, що було б допустимо згідно з міжнародним правом і внутрішнім законодавством кожної країни, оскільки вони розглядали ймовірну юридичну відповідь Росії та заходи у відповідь.