США проводят срочную встречу с союзниками по использованию замороженных активов РФ

США и европейские партнеры обсуждают использование замороженных активов РФ для оказания помощи Украине, в частности, на фронте.

Что известно о намерениях США и ЕС использовать замороженные активы РФ в помощь Украине

По информации журналистов издания, в Белом доме поддерживают арест 300 млрд долларов российских активов, которые хранятся в западных странах.

США ведут переговоры с союзниками по этому вопросу, обсуждая возможность использования этих средств для финансирования помощи Украине.

При этом министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Белый дом, что конфискация российских активов без получения разрешения со стороны Конгресса будет юридически незаконна в соответствии с американским законодательством.

В то же время часть американских чиновников считают, что после решения конфисковать и передать Украине активы РФ страны-союзники не захотят хранить свои средства в Федеральной резервной системе Нью-Йорка или в долларах.

Однако США и другие страны Большой семерки обсуждают вопросы пересмотра полномочий или обращения в Конгресс с призывом одобрения конфискации этих средств.

Что известно о возможных проблемах с использованием замороженных активов РФ

По информации журналистов издания, американский лидер Джо Байден еще не подписал стратегию использования конфискованных российских активов.

Не понятно, будут ли эти средства переданы Украине или использованы иным образом.

Также рассматриваются вероятные проблемы, которые могут помешать использованию конфискованных средств.

Пока нет окончательного мнения относительно того, следует ли использовать эти деньги только на помощь в восстановлении Украины, или также на оказание военной помощи.

По словам одного из представителей Белого дома, даже если Конгресс одобрит запрос президента Байдена на финансирование дальнейшей военной помощи Украине, противодействие поддержке Украины со стороны представителей Республиканской партии и нестабильная ситуация на фронте требуют наличия альтернативного источника финансирования.

Если США и другие страны договорятся о передаче российских активов Украине – такое решение будет беспрецедентным.

Ведь такое действие может иметь непредсказуемые правовые и экономические последствия - в частности, приведет к судебным искам и мести со стороны России.

Однако в США публично почти не говорят о ходе переговоров по конфискации российских активов.

Малая часть русских активов находится в США.

Но основная часть российских депозитов находится в Европе, в том числе в Швейцарии и Бельгии, не входящих в G7.

Именно поэтому ведутся дипломатические переговоры о том, как получить доступ к этим фондам, некоторые из которых находятся в евро и других валютах.

Представитель G7 заявил, что коалиция рассматривала различные варианты использования активов с целью выдвижения единого предложения приблизительно ко второй годовщине войны России против Украины.

Тогда должностные лица планируют собраться в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Первые дебаты были сосредоточены на том, что было бы допустимо в соответствии с международным правом и внутренним законодательством каждой страны, поскольку они рассматривали вероятный юридический ответ России и ответные меры.