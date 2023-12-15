В ОП подсчитали вероятные доходы от замороженных активов РФ

По подсчетам представителей Офиса президента, Украина могла бы ежегодно получать до 15 млрд долларов помощи за счет доходов от замороженных западными странами активов РФ.
Что известно о возможных объемах помощи Украине за счет замороженных активов РФ
По словам заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы, Украина могла бы ежегодно получать пособие в размере 15 млрд евро за счет доходов от замороженных активов РФ.
Представитель ОП подчеркнул, что эти средства станут хорошей поддержкой госбюджету.
Европейская комиссия 12 декабря утвердила предложение законодательного акта об использовании для восстановления доходов от замороженных российских активов.
Что известно о ключевых источниках финансирования бюджета Украины в этом году
По информации представителей Минфина, общий объем финансирования бюджета на 15 декабря текущего года составлял 53,1 млрд долларов.
Больше средств получили в виде макрофинансовой помощи от Еврооюза. В первую тройку также вошли средства от размещения облигаций внутренних государственных займов, а также гранты США соответственно.
Самыми крупными в текущем году были следующие ресурсы:
макрофинансовая помощь от Европейского Союза – 17,9 млрд долларов;
ОВГЗ – 14,7 млрд долларов США (эквивалент);
гранты от США – 10,9 млрд долларов;
средства от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования – 4,5 млрд. долларов;
льготное финансирование от Канады – 1,8 млрд долларов;
льготное финансирование от Японии – 1,5 млрд долларов.
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