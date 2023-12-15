В ОП подсчитали вероятные доходы от замороженных активов РФ

По подсчетам представителей Офиса президента, Украина могла бы ежегодно получать до 15 млрд долларов помощи за счет доходов от замороженных западными странами активов РФ.

Что известно о возможных объемах помощи Украине за счет замороженных активов РФ

По словам заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы, Украина могла бы ежегодно получать пособие в размере 15 млрд евро за счет доходов от замороженных активов РФ.

Первая задача – получение не самих активов, а получение доходов от замороженных российских активов. Потому что сами доходы при сегодняшнем уровне процентных ставок в мире могут достигать 15 млрд долларов ежегодно, - отметил Шурма. Поделиться

Представитель ОП подчеркнул, что эти средства станут хорошей поддержкой госбюджету.

Но, безусловно, наша задача-максимум – получить все российские активы, суверенные активы, активы олигархов, чтобы компенсировать все убытки, которые нанесла нашему государству Российская Федерация. И мы активно будем работать над этим, – отметил Шурма. Поделиться

Европейская комиссия 12 декабря утвердила предложение законодательного акта об использовании для восстановления доходов от замороженных российских активов.

Что известно о ключевых источниках финансирования бюджета Украины в этом году

По информации представителей Минфина, общий объем финансирования бюджета на 15 декабря текущего года составлял 53,1 млрд долларов.

Больше средств получили в виде макрофинансовой помощи от Еврооюза. В первую тройку также вошли средства от размещения облигаций внутренних государственных займов, а также гранты США соответственно.

Самыми крупными в текущем году были следующие ресурсы: