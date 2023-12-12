Еврокомиссия намерена привлечь 15 млрд евро замороженных средств РФ для Украины — FT

Еврокомиссия намерена привлечь 15 млрд. евро из замороженных активов России, чтобы направить их как финансовую помощь для Украины, но разработанный план должны поддержать все государства-члены ЕС.

Еврокомиссия намерена привлечь 15 млрд евро замороженных средств РФ для Украины

По данным источников издания, во вторник, 12 декабря, Брюссель предложит ограничить прибыль, полученную от замороженных активов России в ЕС, стремясь в конечном итоге вывести до 15 млрд евро в пользу Украины.

План Еврокомиссии был отложен с лета после того, как несколько стран-членов ЕС и Европейский центральный банк заявили о юридических и финансовых проблемах.

Но нерешительные попытки США и ЕС договориться о дополнительной финансовой поддержке Украины дали новый импульс предложениям получения прибыли от замороженных средств Москвы.

Важно посмотреть, как мы можем использовать российские замороженные активы и доходы от этих активов для поддержки Украины, – заявил Financial Times вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Поделиться

По его словам, страны "Большой семерки" согласились заморозить активы до тех пор, пока Москва не возместит ущерб Украине, и пора подумать о том, как лучше использовать доходы, полученные за это время.

Этапы реализации плана Еврокомиссии

По словам источников, проинформированных о предложении, чтобы привлечь на свою сторону скептиков, ЕК сначала потребует от депозитариев ценных бумаг, владеющих активами российского центрального банка, размещать полученную от них прибыль на отдельных счетах.

На втором этапе плана прибыль будет переведена в общий бюджет ЕС, чтобы помочь поддержать Украину.

Государствам-членам ЕС необходимо будет единогласно поддержать план и дальнейшие шаги по его реализации, прежде чем деньги смогут быть выплачены Украине.

В рамках этого предложения будут направлены только доходы от активов центрального банка России. По оценкам комиссии, это будет приносить до 3 млрд. евро в год или 15 миллиардов евро в период с 2023 по 2027 год, хотя официальные лица предупредили, что эта сумма будет зависеть от процентных ставок в течение этого периода.

Использование замороженных активов РФ

В течение нескольких месяцев европейские чиновники изучали способы изъятия доходов от российских активов около 300 млрд долларов, заблокированных после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Украина вместе с международными партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в частности, государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны быть направлены на восстановление Украины. Речь идет почти о 500 млн долларов.

Также мы сообщали, что в Европейском союзе было поддержано использование доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины. Еврокомиссия планирует выдвинуть юридические предложения уже в декабре.