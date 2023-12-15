В ОП підрахували ймовірні прибутки від заморожених активів РФ

За підрахунками представників Офісу президента, Україна могла б щорічно отримувати до 15 млрд доларів допомоги за рахунок прибутків від заморожених західними країнами активів РФ.
Що відомо про ймовірні обсяги допомоги Україні за рахунок заморожених активів РФ
За словами заступника керівника ОП Ростислава Шурми, Україна могла б щорічно отримувати допомогу у розмірі 15 млрд євро за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
Представник ОП підкреслив, що ці кошти стануть гарною підтримкою для держбюджету.
Європейська комісія 12 грудня затвердила пропозицію законодавчого акта про використання для відновлення України доходів від заморожених російських активів.
Що відомо про ключові джерела фінансування бюджету України в цьому році
За інформацією представників Мінфіну, загальний обсяг фінансування бюджету станом на 15 грудня поточного року складав 53,1 млрд доларів.
Найбільше коштів отримали у вигляді макрофінансової допомоги від Єврооюзу. У першу трійку також увійшли кошти від розміщення облігацій внутрішніх державних позик, а також гранти США відповідно.
Найбільшими у поточному році були такі ресурси:
макрофінансова допомога від Європейського Союзу – 17,9 млрд доларів;
ОВДП – 14,7 млрд доларів США (еквівалент);
гранти від США – 10,9 млрд доларів;
кошти від МВФ у рамках програми Механізму розширеного фінансування – 4,5 млрд доларів;
пільгове фінансування від Канади – 1,8 млрд доларів;
пільгове фінансування від Японії – 1,5 млрд доларів.
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