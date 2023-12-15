В ОП підрахували ймовірні прибутки від заморожених активів РФ

За підрахунками представників Офісу президента, Україна могла б щорічно отримувати до 15 млрд доларів допомоги за рахунок прибутків від заморожених західними країнами активів РФ.

Що відомо про ймовірні обсяги допомоги Україні за рахунок заморожених активів РФ

За словами заступника керівника ОП Ростислава Шурми, Україна могла б щорічно отримувати допомогу у розмірі 15 млрд євро за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Перше завдання – це отримання не самих активів, а отримання доходів від заморожених російських активів. Тому що самі доходи за сьогоднішнього рівня відсоткових ставок у світі можуть сягати 15 млрд доларів щорічно, - зазначив Шурма. Поширити

Представник ОП підкреслив, що ці кошти стануть гарною підтримкою для держбюджету.

Але, безумовно, наше завдання-максимум – це отримати всі російські активи, суверенні активи, активи олігархів, щоб компенсувати всі збитки, які завдала нашій державі Російська Федерація. І ми активно будемо працювати над цим, - зазначив Шурма. Поширити

Європейська комісія 12 грудня затвердила пропозицію законодавчого акта про використання для відновлення України доходів від заморожених російських активів.

Що відомо про ключові джерела фінансування бюджету України в цьому році

За інформацією представників Мінфіну, загальний обсяг фінансування бюджету станом на 15 грудня поточного року складав 53,1 млрд доларів.

Найбільше коштів отримали у вигляді макрофінансової допомоги від Єврооюзу. У першу трійку також увійшли кошти від розміщення облігацій внутрішніх державних позик, а також гранти США відповідно.

Найбільшими у поточному році були такі ресурси: