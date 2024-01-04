У Запада есть альтернативный вариант использования замороженных активов РФ в пользу Украины — FT

Западные аналитики в материале издания Financial Times призывают США и партнеров отказаться от ареста замороженных активов РФ в пользу использования прибыли с них для оказания помощи Украине.

Как арест замороженных активов РФ может навредить США и партнерам

Отмечается, что в настоящее время страны G7 обсуждают вероятный арест замороженных 300 млрд долларов российских активов.

В частности, США поддерживают арест замороженных активов РФ в качестве контрмеры и для помощи пострадавшим от войны государствам.

Так, в Вашингтоне апеллируют к международно-правовой доктрине репрессалий при нанесении ущерба одному государству со стороны другого.

Представители американского правительства и администрации президента США Джо Байдена убеждены, что пострадавшая сторона имеет право принять контрмеры против агрессора.

Оправдание для конфискации российских государственных активов, аргумент о репрессалиях имеет три проблемы: ему не хватает убедительности, на него ссылаются не те стороны и подрывает порядок, основанный на правилах, которые западные правительства утверждают, что защищают, - говорится в материале издания. Поделиться

Авторы материала отмечают, что в подавляющем большинстве случаев, когда конфискация имущества одного государства другим была частью ответа на агрессию, это приводило к открытому конфликту между конфискующими и теми, у кого конфискуют.

Как США и партнеры должны поступить с замороженными активами РФ

В качестве примера в публикации приводится пример Германии после поражения в Первой мировой войне.

В частности, в результате поражения Германия потеряла почти всю свою иностранную собственность.

Но другие страны могли активировать полномочия по конфискации, только объявив войну кайзеру.

Еще одним прецедентом является конфискация иракских иностранных активов для наказания за вторжение в Кувейт в 1990 году.

Однако это произошло после разрешения ООН на международное вмешательство для восстановления мира.

Такие примеры свидетельствуют о том, что союзники Украины не могут иметь неоднозначную позицию, заявляя о полномочиях во время войны, настаивая, что они не воюют с Россией, - подчеркивают авторы публикации. Поделиться

Они предупреждают, что такая конфискация может оказаться дестабилизирующим элементом.

Например, азиатские страны могли бы арестовать иностранные активы любого государства по коалиции во главе с вторгшейся в Ирак США.

Кроме того, авторы публикации указывают на экономическую нецелесообразность такого шага.

Помощь Украине со стороны США и ЕС к этому времени составила более 100 млрд. долларов в год.

Эта сумма вполне приемлема для трансатлантической экономики.

В то же время финансирование Украины за счет нескольких миллиардов евро ежегодных доходов от российских активов перенаправит потоки доходов, а не коснется основной суммы, а международно-правовые последствия будут более мягкими.