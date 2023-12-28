Активи російських олігархів на 11,5 млрд грн конфісковано в Україні — ДБР

У 2023 році націоналізовано різні частки статутного капіталу та майно росіян у важливих стратегічних галузях української економіки. Зокрема, ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів», ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ТРЦ «Ocean Plaza», 88,89% акцій АТ «Перший інвестиційний банк».

Україна арештувала ативи РФ на 11,5 млрд грн

За матеріалами кримінальних проваджень ДБР та тісній взаємодії з Офісом Генерального прокурора до Агентства з розшуку та менеджменту активів передано російських активів на десятки мільярдів гривень.

Про це повідомило Державне Бюро Розслідувань у Facebook.

Сума активів, вартість яких на цей час визначена, складає 11,5 млрд грн. Водночас на сьогодні порахована лише незначна частина конфіскованого майна і загальна сума може сягати сотні мільярдів. Поширити

За матеріалами ДБР протягом 2023 року Вищий антикорупційний суд України задовольнив позови заяви Міністерства юстиції України щодо застосування санкцій проти громадян Російської Федерації – олігархів, наближених до Путіна. Зокрема, Аркадія та Ігоря Ротенбергів, Олега Дерипаски, Євгена Гінера, Олександра Пономаренка, Олександра Скоробогатька.

У власність нашої держави передано наступні активи:

ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів» та ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»

ТРЦ «Ocean Plaza», орієнтовною вартістю понад 350 млн дол. США.

88,89% акцій АТ «Перший інвестиційний банк».

Арештовано судом та розглядається ВАКС питання націоналізації наступних активів:

ПрАТ «Рівнеобленерго» (93,2%),

АТ «Херсонобленерго» (99,9 %),

АТ «Чернівціобленерго» (96,8%),

АТ «Житомиробленерго» (95,5%),

ПрАТ «Кіровоградобленерго» (72,9%),

а також 7 готелів та 2 ТРЦ, загальною вартістю 2 млрд грн (Гінер).

Також націоналізовано різні частки статутного капіталу та майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки. Зокрема, це 100% ТОВ «Авангард-Віларті», яке окрім «Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД» володіє ще компанією «Ітодер Інвестментс Лімітед» (Ethoder Investments Limited) та 66,65% «Інвестиційного союзу «Либідь».

Структури, підконтрольні Олегу Дерипасці, також брали участь в розширенні та реконструкції Дніпро-Бугського морського порту.

У дохід держави повернуто земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки. Націоналізовано сотні виробничих приміщень, техніки, складів, які росіяни використовували в Україні для збагачення.

Серед іншого:

13 морських суден

1547 залізничних вагонів

299 транспортних засобів

12,3 тис тонн залізорудної продукції

87,14 тис тонн добрив

1,5 тис тонн скрапленого газу

1,1 тис тони хімічної продукції.

1,4 тис тонн будівельних матеріалів

65 тонн спиртової продукції

600 тони продуктів харчування

Робота щодо виявлення та націоналізації майна, яке належить суб’єктам РФ, триває.

Президент затвердив два санкційні пакети РНБО

Відповідні укази 23 грудня оприлюднено на сайті глави держави.

Перший указ застосовує санкції щодо 119 компаній. Зокрема, це російські підприємства на території РФ, а також "Автодель ГАЗ" у Криму. Крім того, під санкції потрапили 43 фізичні особи, серед яких — росіяни, громадяни України та Латвії.

Другий указ накладає санкції на 8 фізосіб, серед яких громадяни Кіпру, України та Росії. Також під обмеження потрапили 15 компаній, серед яких частина розташована у тимчасово окупованому Криму.

Йдеться про блокування активів на території України, припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів країною, анулювання ліцензій.

З повним переліком осіб та компаній проти яких запроваджені санкції можна ознайомитися за покликанням.

Санкції заморожують активи фізичних та юридичних осіб на території України, а також заборонюють торгувати з ними. Обмеження діятимуть від пʼяти до десяти років.