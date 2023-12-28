Активы российских олигархов на 11,5 млрд грн конфискованы в Украине — ГБР

В 2023 году национализированы разные доли уставного капитала и имущество россиян в важных стратегических отраслях украинской экономики. В частности, ООО "Глуховский карьер кварцитов", ООО "Николаевский глиноземный завод", ТРЦ "Ocean Plaza", 88,89% акций АО "Первый инвестиционный банк".

Украина арестовала ативы РФ на 11,5 млрд грн

По материалам уголовных производств ГБР и тесному взаимодействию с Офисом Генерального прокурора в Агентство по розыску и менеджменту активов передано российских активов на десятки миллиардов гривен.

Об этом сообщило Государственное Бюро расследований в Facebook.

Сумма активов, стоимость которых в настоящее время определена, составляет 11,5 млрд грн. В то же время на сегодняшний день подсчитана лишь незначительная часть конфискованного имущества и общая сумма может достигать сотни миллиардов. Поделиться

По материалам ГБР в течение 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иски заявления Министерства юстиции Украины о применении санкций против граждан Российской Федерации – олигархов, приближенных к Путину. В частности, Аркадия и Игоря Ротенбергов, Олега Дерипаски, Евгения Гинера, Александра Пономаренко, Александра Скоробогатька.

В собственность нашего государства переданы следующие активы:

ООО «Глуховский карьер кварцитов» и ООО «Николаевский глиноземный завод»

ТРЦ "Ocean Plaza", ориентировочной стоимостью свыше 350 млн дол. США.

88,89% акций ОАО «Первый инвестиционный банк».

Арестован судом и рассматривается ВАКС вопрос национализации следующих активов:

ЧАО «Ровнооблэнерго» (93,2%),

АО «Херсоноблэнерго» (99,9%),

АО «Черновцыоблэнерго» (96,8%),

АО «Житомироблэнерго» (95,5%),

ЧАО «Кировоградоблэнерго» (72,9%),

а также 7 гостиниц и 2 ТРЦ, общей стоимостью 2 млрд грн (Гинер).

Также национализированы разные части уставного капитала и имущество россиян в других важных стратегических отраслях украинской экономики. В частности, это 100% ООО «Авангард-Виларти», кроме «Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД» владеет еще компанией «Итодер Инвестментс Лимитед» (Ethoder Investments Limited) и 66,65% «Инвестиционного союза «Лыбидь».

Структуры, подконтрольные Олегу Дерипаске, также участвовали в расширении и реконструкции Днепро-Бугского морского порта.

В доход государства возвращены земельные участки и недвижимое имущество в разных регионах Украины, сотни единиц специальной и грузовой техники. Национализированы сотни производственных помещений, техники, складов, которые россияне использовали в Украине для обогащения.

Среди прочего:

13 морских судов

1547 железнодорожных вагонов

299 транспортных средств

12,3 тыс тонн железорудной продукции

87,14 тыс тонн удобрений

1,5 тыс тонн сжиженного газа

1,1 тыс тонн химической продукции.

1,4 тыс тонн строительных материалов

65 тонн спиртовой продукции

600 тонн продуктов питания

Работа по выявлению и национализации имущества, принадлежащего субъектам РФ, продолжается.

Президент утвердил два санкционных пакета СНБО

Соответствующие указы 23 декабря обнародованы на сайте главы государства.

Первый указ применяет санкции в отношении 119 компаний. В частности, это российские предприятия на территории РФ, а также "Автодель ГАЗ" в Крыму. Кроме того, под санкции попали 43 физических лица, среди которых россияне, граждане Украины и Латвии.

Второй указ налагает санкции на 8 физлиц, среди которых граждане Кипра, Украины и России. Также под ограничения попали 15 компаний, среди которых часть находится во временно оккупированном Крыму.

Речь идет о блокировании активов на территории Украины, прекращении торговых операций и транзите ресурсов страной, аннулировании лицензий.

С полным перечнем лиц и компаний, против которых введены санкции, можно ознакомиться по призванию.

Санкции замораживают активы физических и юридических лиц на территории Украины, а также запрещают торговать с ними. Ограничения будут действовать от пяти до десяти лет.