Зеленський назвав ключову умову захисту Європи від агресії РФ
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Зеленський назвав ключову умову захисту Європи від агресії РФ

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, існує тільки одне рішення для забезпечення захисту Європи від агресії з боку РФ. 

Що допоможе захистити Європу від агресії з боку РФ

Для того щоб у довгостроковій перспективі убезпечити Європу від Росії у військовому відношенні, є тільки одне рішення - єдина європейська збройова промисловість, - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що разом із розв’язаною війною проти України Кремль проводить гібридну агресію проти всіх країн Європи.

Але російську агресію можна перемогти. Але щоб дати їм урок, що агресія не може привести до добра, необхідна солідарність, - пояснює глава держави.

Разом з тим Зеленський висловив вдячність Швеції за солідарність із українським народом і допомогу.

Зокрема, за військову допомогу, особливо за танк CV90 і артилерійську систему Archer, які врятували життя українців.

Україна вже є і завжди буде одним із найзначніших європейських донорів безпеки. Ми прагнемо найкращих у світі озброєнь і технологій для нашої власної безпеки та безпеки наших партнерів, - підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що спільне виробництво зі Швецією є для України пріоритетним.

І я впевнений, що настане день, коли ми зможемо побачити відкриття в Україні першого спільного з вами виробництва, - підкреслив глава держави.

В МЗС Швеції закликали країни ЄС готуватись до протистояння із РФ

За словами керівника МЗС Швеції Тобіаса Біллстрема, Росія і надалі залишатиметься загрозою для Швеції та країн Європи.

Ми повинні готуватися до довгострокової конфронтації, яка триватиме доти, доки Росія порушуватиме Статут ООН і європейський порядок безпеки, - попередив Біллстрем.

Міністр також наголосив, що військова та політична підтримка України з боку Швеції збережеться, і вітає рішення ЄС прийняти Україну в члени.

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