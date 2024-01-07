Зеленський назвав ключову умову захисту Європи від агресії РФ

За словами президента Володимира Зеленського, існує тільки одне рішення для забезпечення захисту Європи від агресії з боку РФ.
Що допоможе захистити Європу від агресії з боку РФ
Президент зазначив, що разом із розв’язаною війною проти України Кремль проводить гібридну агресію проти всіх країн Європи.
Разом з тим Зеленський висловив вдячність Швеції за солідарність із українським народом і допомогу.
Зокрема, за військову допомогу, особливо за танк CV90 і артилерійську систему Archer, які врятували життя українців.
Президент наголосив, що спільне виробництво зі Швецією є для України пріоритетним.
В МЗС Швеції закликали країни ЄС готуватись до протистояння із РФ
За словами керівника МЗС Швеції Тобіаса Біллстрема, Росія і надалі залишатиметься загрозою для Швеції та країн Європи.
Міністр також наголосив, що військова та політична підтримка України з боку Швеції збережеться, і вітає рішення ЄС прийняти Україну в члени.
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