Українська зброя все частіше позбавляє росіян спокою по ночах — Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, за допомогою зброї власного виробництва Україна завдає все більше влучних ударів по військових об'єктах на території РФ, позбавляючи керівництво країни-агресорки спокою та впевненності.

Україна прагне вести війну проти РФ власною зброєю

Зеленський підкреслив, що провів нараду із представниками оборонної ланки уряду, зокрема, з Мінстратегічної промисловості, главою Міноборони Рустемом Умєровим та окремими командами від різних інших профільних міністерств.

Ключове - це забезпечення наших воїнів озброєнням і військовою технікою. Стале постачання, стале виробництво із чіткою тенденцією на збільшення нашого виробництва і снарядів, і техніки - в Україні й разом із партнерами, - зазначив Зеленський. Поширити

Як Україна планує перейти на застосування переважно власної зброї

Глава держави зазначив, що наразі триває велика робота, щоб вже цього року українські військові були значною міро забезпечені зброєю саме українського виробництва.

І щоб ворог це відчував - реальну силу української зброї. Зараз уже формується таке відчуття. Є й багато влучних речей, зроблених саме українською зброєю. І все менше й менше спокійних ночей в окупантів. А має стати нашої, української сили ще в рази більше. І це буде, - пообіцяв президент. Поширити

Глава держави також пообіцяв адекватну відповідь на кожен прояв терору з боку злочинної армії РФ.