Українська зброя все частіше позбавляє росіян спокою по ночах — Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, за допомогою зброї власного виробництва Україна завдає все більше влучних ударів по військових об'єктах на території РФ, позбавляючи керівництво країни-агресорки спокою та впевненності.
Україна прагне вести війну проти РФ власною зброєю
Зеленський підкреслив, що провів нараду із представниками оборонної ланки уряду, зокрема, з Мінстратегічної промисловості, главою Міноборони Рустемом Умєровим та окремими командами від різних інших профільних міністерств.
Як Україна планує перейти на застосування переважно власної зброї
Глава держави зазначив, що наразі триває велика робота, щоб вже цього року українські військові були значною міро забезпечені зброєю саме українського виробництва.
Глава держави також пообіцяв адекватну відповідь на кожен прояв терору з боку злочинної армії РФ.
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