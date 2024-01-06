Українська зброя все частіше позбавляє росіян спокою по ночах — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Українська зброя все частіше позбавляє росіян спокою по ночах — Зеленський

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, за допомогою зброї власного виробництва Україна завдає все більше влучних ударів по військових об'єктах на території РФ, позбавляючи керівництво країни-агресорки спокою та впевненності. 

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Зеленський підкреслив, що провів нараду із представниками оборонної ланки уряду, зокрема, з Мінстратегічної промисловості, главою Міноборони Рустемом Умєровим та окремими командами від різних інших профільних міністерств.

Ключове - це забезпечення наших воїнів озброєнням і військовою технікою. Стале постачання, стале виробництво із чіткою тенденцією на збільшення нашого виробництва і снарядів, і техніки - в Україні й разом із партнерами, - зазначив Зеленський.

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Глава держави зазначив, що наразі триває велика робота, щоб вже цього року українські військові були значною міро забезпечені зброєю саме українського виробництва.

І щоб ворог це відчував - реальну силу української зброї. Зараз уже формується таке відчуття. Є й багато влучних речей, зроблених саме українською зброєю. І все менше й менше спокійних ночей в окупантів. А має стати нашої, української сили ще в рази більше. І це буде, - пообіцяв президент.

Глава держави також пообіцяв адекватну відповідь на кожен прояв терору з боку злочинної армії РФ.

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