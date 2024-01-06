Украинское оружие все чаще лишает россиян покоя по ночам — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Украинское оружие все чаще лишает россиян покоя по ночам — Зеленский

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Читати українською

По словам президента Владимира Зеленского, с помощью оружия собственного производства Украина наносит все больше точных ударов по военным объектам на территории РФ, лишая руководство страны-агрессоры покоя и уверенности.

Украина стремится вести войну против РФ собственным оружием

Зеленский подчеркнул, что провел совещание с представителями оборонного звена правительства, в частности, Минстратегической промышленности, главой Минобороны Рустемом Умеровым и отдельными командами от различных других профильных министерств.

Ключевое – это обеспечение наших воинов вооружением и военной техникой. Устойчивое снабжение, устойчивое производство с четкой тенденцией на увеличение нашего производства и снарядов, и техники - в Украине и вместе с партнерами, - отметил Зеленский.

Как Украина планирует перейти на применение преимущественно собственного оружия

Глава государства отметил, что сейчас идет большая работа, чтобы уже в этом году украинские военные были в значительной степени обеспечены оружием именно украинского производства.

И чтобы враг это чувствовал – реальную силу украинского оружия. Сейчас уже формируется такое чувство. Есть и много точных вещей, сделанных именно украинским оружием. И все меньше и меньше спокойных ночей у окупантов. А должно стать нашей, украинской силы еще в разы больше. И это будет, – пообещал президент.

Глава государства также пообещал адекватный ответ на каждое проявление террора со стороны преступной армии РФ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
За каждую забранную жизнь Россия будет отвечать — Зеленский об атаке РФ
Владимир Зеленский
Киев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский назвал ключевое условие успешного обмена пленными
Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Самая болезненная потеря для РФ. Зеленский призвал передать Украине замороженные активы
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.