Украинское оружие все чаще лишает россиян покоя по ночам — Зеленский

По словам президента Владимира Зеленского, с помощью оружия собственного производства Украина наносит все больше точных ударов по военным объектам на территории РФ, лишая руководство страны-агрессоры покоя и уверенности.
Украина стремится вести войну против РФ собственным оружием
Зеленский подчеркнул, что провел совещание с представителями оборонного звена правительства, в частности, Минстратегической промышленности, главой Минобороны Рустемом Умеровым и отдельными командами от различных других профильных министерств.
Как Украина планирует перейти на применение преимущественно собственного оружия
Глава государства отметил, что сейчас идет большая работа, чтобы уже в этом году украинские военные были в значительной степени обеспечены оружием именно украинского производства.
Глава государства также пообещал адекватный ответ на каждое проявление террора со стороны преступной армии РФ.
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