Украинское оружие все чаще лишает россиян покоя по ночам — Зеленский

По словам президента Владимира Зеленского, с помощью оружия собственного производства Украина наносит все больше точных ударов по военным объектам на территории РФ, лишая руководство страны-агрессоры покоя и уверенности.

Украина стремится вести войну против РФ собственным оружием

Зеленский подчеркнул, что провел совещание с представителями оборонного звена правительства, в частности, Минстратегической промышленности, главой Минобороны Рустемом Умеровым и отдельными командами от различных других профильных министерств.

Ключевое – это обеспечение наших воинов вооружением и военной техникой. Устойчивое снабжение, устойчивое производство с четкой тенденцией на увеличение нашего производства и снарядов, и техники - в Украине и вместе с партнерами, - отметил Зеленский. Поделиться

Как Украина планирует перейти на применение преимущественно собственного оружия

Глава государства отметил, что сейчас идет большая работа, чтобы уже в этом году украинские военные были в значительной степени обеспечены оружием именно украинского производства.

И чтобы враг это чувствовал – реальную силу украинского оружия. Сейчас уже формируется такое чувство. Есть и много точных вещей, сделанных именно украинским оружием. И все меньше и меньше спокойных ночей у окупантов. А должно стать нашей, украинской силы еще в разы больше. И это будет, – пообещал президент. Поделиться

Глава государства также пообещал адекватный ответ на каждое проявление террора со стороны преступной армии РФ.