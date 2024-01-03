Зеленский назвал ключевое условие успешного обмена пленными

По словам президента Владимира Зеленского, как можно большее количество взятых в плен российских военных преступников влияет на результат переговоров по обмену.
Что известно об успешной тактике Украины в ведении переговоров по обмену пленными
По его словам, руководство Украины пытается использовать любую возможность проведения обмена.
На каждой международной встрече, которая может быть помощью, Украина поднимает тему возвращения пленных.
Что известно о результатах масштабного обмена
По словам Зеленского, о части из уволенных сейчас даже в начале не было сведений, что они в плену. И считалось, что они пропали без вести.
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