Зеленский назвал ключевое условие успешного обмена пленными
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назвал ключевое условие успешного обмена пленными

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского, как можно большее количество взятых в плен российских военных преступников влияет на результат переговоров по обмену.

Что известно об успешной тактике Украины в ведении переговоров по обмену пленными

Сегодня, несмотря на все вызовы – хорошая новость за долгое время. Удалось освободить из российского плена более 200 наших людей. Воинов и – очень важно – гражданских. Помним обо всех украинцах, которые находятся в российской неволе. Долгая была пауза в обменах, но никакой паузы не было в переговорах по обменам, – подчеркнул Зеленский.

По его словам, руководство Украины пытается использовать любую возможность проведения обмена.

На каждой международной встрече, которая может быть помощью, Украина поднимает тему возвращения пленных.

Что известно о результатах масштабного обмена

Теперь я рад, что удалось разблокировать обмен. Домой вернули и воинов Вооруженных сил, и воинов Национальной гвардии. Пограничники, воины ВМС. Большинство – солдаты и сержанты. Но и офицеры. Действительно хороший день для Украины. Часть наших воинов – защитники Мариуполя и "Азовстали", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, о части из уволенных сейчас даже в начале не было сведений, что они в плену. И считалось, что они пропали без вести.

Спасибо всей команде, работавшей и работающей, чтобы обмены продолжались! Буданов, Ермак, Усов, Малыш, Клименко. И, конечно, я благодарю каждого нашего воина на передовой, кто берет оккупантов в плен и пополняет наш обменный фонд. Чем больше россиян берем в плен, тем результативнее будут переговоры по обменам, - отметил глава государства.

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