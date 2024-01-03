Зеленский назвал ключевое условие успешного обмена пленными

Сегодня, несмотря на все вызовы – хорошая новость за долгое время. Удалось освободить из российского плена более 200 наших людей. Воинов и – очень важно – гражданских. Помним обо всех украинцах, которые находятся в российской неволе. Долгая была пауза в обменах, но никакой паузы не было в переговорах по обменам, – подчеркнул Зеленский.