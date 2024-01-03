РФ против репатриации пленных и обвиняет в этом Украину — Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия не соглашается на репатриацию военнопленных, однако цинично обвиняет в этом Украину.
Россия блокирует репатриацию военнопленных
По словам омбудсмана, страна-агрессорка, кроме вышеупомянутого, устраивает информационные пропагандистские кампании.
В первую очередь, они нацелены на наиболее уязвимую категорию граждан — родственников военнопленных и пропавших без вести украинских воинов.
Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека просит близких защитников быть осмотрительными и анализировать все с холодной головой.
Ни для кого не секрет, что максимально скептически нужно относиться к непроверенным данным, которые публикуют в социальных сетях.
Украинцы требуют приостановить право пленных россиян на звонки домой
28 декабря на сайте Офиса президента Украины зарегистрировали петицию, поданную Тамилой Алексик от имени "жен, матерей и сестёр наших защитников, которые сейчас находятся в плену".
В ней требуют лишить российских военнопленных возможности звонить своим родным в РФ, ведь украинским пленным не позволяют звонить своим родственникам в Украину.
Автор петиции обращает внимание на то, что Женевскими конвенциями не предусмотрена обязательность обеспечения телефонных разговоров с родными для пленных участников вооруженных конфликтов.
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