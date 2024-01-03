РФ против репатриации пленных и обвиняет в этом Украину — Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия не соглашается на репатриацию военнопленных, однако цинично обвиняет в этом Украину.

Россия блокирует репатриацию военнопленных

По словам омбудсмана, страна-агрессорка, кроме вышеупомянутого, устраивает информационные пропагандистские кампании.

В первую очередь, они нацелены на наиболее уязвимую категорию граждан — родственников военнопленных и пропавших без вести украинских воинов.

В частности, для родных постоянно "вбрасывают" месседжи, что им якобы нужно давить именно на украинскую сторону. Враг делает это намеренно, чтобы расколоть наше общество. Не забывайте с кем мы боремся, – призывает Дмитрий Лубинец. Поделиться

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека просит близких защитников быть осмотрительными и анализировать все с холодной головой.

Ни для кого не секрет, что максимально скептически нужно относиться к непроверенным данным, которые публикуют в социальных сетях.

Понимаю, что иногда это бывает сложно. Украина делает все возможное, чтобы вернуть домой всех своих людей! – подчеркнул омбудсман. Поделиться

Украинцы требуют приостановить право пленных россиян на звонки домой

28 декабря на сайте Офиса президента Украины зарегистрировали петицию, поданную Тамилой Алексик от имени "жен, матерей и сестёр наших защитников, которые сейчас находятся в плену".

В ней требуют лишить российских военнопленных возможности звонить своим родным в РФ, ведь украинским пленным не позволяют звонить своим родственникам в Украину.

Автор петиции обращает внимание на то, что Женевскими конвенциями не предусмотрена обязательность обеспечения телефонных разговоров с родными для пленных участников вооруженных конфликтов.