РФ против репатриации пленных и обвиняет в этом Украину — Лубинец
Категория
Украина
Дата публикации

РФ против репатриации пленных и обвиняет в этом Украину — Лубинец

Дмитрий Лубинец
Дмитрий Лубинец
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия не соглашается на репатриацию военнопленных, однако цинично обвиняет в этом Украину.

Россия блокирует репатриацию военнопленных

По словам омбудсмана, страна-агрессорка, кроме вышеупомянутого, устраивает информационные пропагандистские кампании.

В первую очередь, они нацелены на наиболее уязвимую категорию граждан — родственников военнопленных и пропавших без вести украинских воинов.

В частности, для родных постоянно "вбрасывают" месседжи, что им якобы нужно давить именно на украинскую сторону. Враг делает это намеренно, чтобы расколоть наше общество. Не забывайте с кем мы боремся, – призывает Дмитрий Лубинец.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека просит близких защитников быть осмотрительными и анализировать все с холодной головой.

Ни для кого не секрет, что максимально скептически нужно относиться к непроверенным данным, которые публикуют в социальных сетях.

Понимаю, что иногда это бывает сложно. Украина делает все возможное, чтобы вернуть домой всех своих людей! – подчеркнул омбудсман.

Украинцы требуют приостановить право пленных россиян на звонки домой

28 декабря на сайте Офиса президента Украины зарегистрировали петицию, поданную Тамилой Алексик от имени "жен, матерей и сестёр наших защитников, которые сейчас находятся в плену".

В ней требуют лишить российских военнопленных возможности звонить своим родным в РФ, ведь украинским пленным не позволяют звонить своим родственникам в Украину.

Автор петиции обращает внимание на то, что Женевскими конвенциями не предусмотрена обязательность обеспечения телефонных разговоров с родными для пленных участников вооруженных конфликтов.

Мы пишем письма своим мужьям, сыновьям и братьям, но даже не знаем – доходят ли они до них. МККК молчит об этом не менее твердо, чем это делают россияне, – отмечает автор петиции и добавляет, что не все родственники пленных знают даже о том, живы ли их родные.

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