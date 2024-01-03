РФ проти репатріації полонених і звинувачує в цьому Україну — Лубінець
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ проти репатріації полонених і звинувачує в цьому Україну — Лубінець

Дмитро Лубінець
Дмитро Лубінець
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про те, що Росія не погоджується на репатріацію військовополонених, однак цинічно звинувачує у цьому Україну.

Росія блокує репатріацію військовополонених

За словами омбудсмана, країна-агресорка, окрім вищезгаданого, влаштовує інформаційні пропагандистські кампанії.

Насамперед вони націлені на найбільш вразливу категорію громадян — родичів військовополонених і зниклих безвісти українських воїнів.

Зокрема, для рідних постійно "вкидують" меседжі, що їм нібито потрібно тиснути саме на українську сторону. Ворог робить це навмисно, аби розколоти наше суспільство. Не забувайте з ким ми боремося, — закликає Дмитро Лубінець.

Окрім того, уповноважений Верховної Ради з прав людини просить близьких оборонців бути обачними й аналізувати все з холодною головою.

Ні для кого не секрет, що максимально скептично потрібно ставитися до неперевірених даних, які публікують у соціальних мережах.

Розумію, що часом це буває складно.Україна робить усе можливе, щоб повернути додому всіх своїх людей! — наголосив омбудсман.

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28 грудня на сайті Офісу президента України зареєстрували петицію, подану Тамілою Алексик від імені "дружин, матерів та сестри наших оборонців, які зараз в полоні".

У ній вимагають позбавити російських військовополонених можливості телефонувати до своїх рідних у РФ, адже українським полоненим не дозволяють телефонувати своїм родичам.

Авторка петиції звертає увагу на те, що Женевськими конвенціями не передбачена обовʼязковість забезпечення телефонних розмов з рідними для полонених учасників збройних конфліктів.

Ми пишемо листи своїм чоловікам, синам та братам, але навіть не знаємо – чи доходять вони до них. МКЧХ мовчить про це не менш твердо, ніж це роблять росіяни, – зазначає авторка петиції та додає, що не всі родичі полонених знають навіть про те, чи живі їхні рідні.

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