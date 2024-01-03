РФ проти репатріації полонених і звинувачує в цьому Україну — Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про те, що Росія не погоджується на репатріацію військовополонених, однак цинічно звинувачує у цьому Україну.

Росія блокує репатріацію військовополонених

За словами омбудсмана, країна-агресорка, окрім вищезгаданого, влаштовує інформаційні пропагандистські кампанії.

Насамперед вони націлені на найбільш вразливу категорію громадян — родичів військовополонених і зниклих безвісти українських воїнів.

Зокрема, для рідних постійно "вкидують" меседжі, що їм нібито потрібно тиснути саме на українську сторону. Ворог робить це навмисно, аби розколоти наше суспільство. Не забувайте з ким ми боремося, — закликає Дмитро Лубінець. Поширити

Окрім того, уповноважений Верховної Ради з прав людини просить близьких оборонців бути обачними й аналізувати все з холодною головою.

Ні для кого не секрет, що максимально скептично потрібно ставитися до неперевірених даних, які публікують у соціальних мережах.

Розумію, що часом це буває складно.Україна робить усе можливе, щоб повернути додому всіх своїх людей! — наголосив омбудсман. Поширити

Українці вимагають призупинити право полонених росіян на дзвінки додому

28 грудня на сайті Офісу президента України зареєстрували петицію, подану Тамілою Алексик від імені "дружин, матерів та сестри наших оборонців, які зараз в полоні".

У ній вимагають позбавити російських військовополонених можливості телефонувати до своїх рідних у РФ, адже українським полоненим не дозволяють телефонувати своїм родичам.

Авторка петиції звертає увагу на те, що Женевськими конвенціями не передбачена обовʼязковість забезпечення телефонних розмов з рідними для полонених учасників збройних конфліктів.