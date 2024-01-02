Десантник 95-й бригады спас пленного бойца ВСУ с помощью дрона — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Десантник 95-й бригады спас пленного бойца ВСУ с помощью дрона — видео

Дрон
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Источник:  95 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ

Оператор дрона 95-й бригады Десантно-штурмовых войск смог вывести из российского плена украинского солдата с помощью беспилотника.

Десантники спасли украинского пленного

В посте 95-й бригады говорится, что десантники работали по участку, который контролировал враг.

Успешно было ликвидировано немало окупантов с помощью сбросов. Когда россияне были уничтожены, заметили в траншее связанного украинского военнослужащего. Это был боец другой бригады.

Командир группы беспилотных систем «Шериф» рассказывает, что их оператор дрона с позывным «Кевин» начал привлекать внимание пленного – мелькать огоньками на «Мавике».

Парень на земле сориентировался, понял, что это свои и начал идти за нашим дроном. Когда мы так выводили нашего собрата, то встретился еще один уцелевший «орк». Россиянин не видел нашу «птичку», на которой еще была одна граната, начал руками махать украинскому солдату, мол, вернись.

Тогда «Кевин» сбросил на оккупанта гранату и ранил его, и дальше продолжил выводить побратима в его подразделение.

Еще раз видим: чтобы воевать, нужна не только грубая сила, но и интеллект, — говорит "Шериф".

В Киеве семьи военнопленных провели митинг

31 декабря семьи военнопленных бойцов Мариупольского гарнизона собрались, чтобы напомнить о тех, кто находится в плену.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями “Free Azov”, “Азов спас Украину, кто спасет Азов”, “Сейчас все в плену праздников, а кто в плену на праздники”, “Не хочу праздник, хочу обмен пленных”.

По состоянию на 17 ноября 2023 было известно, что в российском плену находятся 4 337 украинцев. Из них – 3 574 военных и 763 гражданских. Это те, чье пребывание в российском плену удалось установить.

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