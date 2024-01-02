Десантник 95-й бригады спас пленного бойца ВСУ с помощью дрона — видео

Оператор дрона 95-й бригады Десантно-штурмовых войск смог вывести из российского плена украинского солдата с помощью беспилотника.
Десантники спасли украинского пленного
В посте 95-й бригады говорится, что десантники работали по участку, который контролировал враг.
Командир группы беспилотных систем «Шериф» рассказывает, что их оператор дрона с позывным «Кевин» начал привлекать внимание пленного – мелькать огоньками на «Мавике».
Тогда «Кевин» сбросил на оккупанта гранату и ранил его, и дальше продолжил выводить побратима в его подразделение.
В Киеве семьи военнопленных провели митинг
31 декабря семьи военнопленных бойцов Мариупольского гарнизона собрались, чтобы напомнить о тех, кто находится в плену.
Участники акции держали в руках плакаты с надписями “Free Azov”, “Азов спас Украину, кто спасет Азов”, “Сейчас все в плену праздников, а кто в плену на праздники”, “Не хочу праздник, хочу обмен пленных”.
По состоянию на 17 ноября 2023 было известно, что в российском плену находятся 4 337 украинцев. Из них – 3 574 военных и 763 гражданских. Это те, чье пребывание в российском плену удалось установить.
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