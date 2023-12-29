В петиции призывают забрать у российских военнопленных возможность звонить своим родным в РФ, поскольку украинские пленные лишены какой-либо возможности связи.

О чем идет речь в петиции

На сайте президента Украины 28 декабря опубликована петиция, представленная Тамилой Алексик от имени "жен, матерей и сестры наших защитников, которые сейчас находятся в плену".

В петиции автор призывает забрать у российских военнопленных, которые сейчас находятся в лагерях содержания в Украине, возможность звонить по телефону своим родным в Россию.

Тамила Алексик обращает внимание, что украинские военнослужащие, которые находятся в плену на России, лишены возможности иметь телефонную связь с Украиной. Кроме того, украинские пленные защитники также лишены стабильной возможности переписываться с родственниками.

Автор петиции отмечает, что Женевскими конвенциями не предусмотрена обязательность обеспечения телефонных разговоров с родными для пленных участников вооруженных конфликтов. В связи с этим Украина не нарушит никаких международных обязательств, если отменит право российским пленным звонить в Россию к членам своих семей.

В обращении отмечается, что семьи пленных украинских защитников и защитниц лишены права на любую информацию о состоянии здоровья или местонахождении их родных в российской неволе.

Мы пишем письма своим мужьям, сыновьям и братьям, но даже не знаем – доходят ли они до них. МККК молчит об этом не менее твердо, чем это делают россияне, – отмечает автор петиции и добавляет, что не все родственники пленных знают даже о том, живы ли их родные. Поделиться

Тамила Алексик обращение просит приостановить предоставление пленным права на телефонную связь до тех пор, пока РФ также не обеспечит возможность нашим защитникам регулярно пользоваться телефонной связью.

Дальнейшая возможность у пленных врагов связаться с родными должна зависеть от политики РФ, которая ведется по отношению к нашим защитникам, – считает автор петиции. Поделиться

По состоянию на момент публикации петицию подписали 566 человек из 25 000 тысяч необходимых. Если петиция наберет более 25 000 голосов в течение следующих 90 дней, на нее должен отреагировать президент.

Подписать петицию можно по ссылке.

В ООН представили доказательства казней оккупантами украинских военнопленных

Отмечается, что представителями Управления ООН по правам человека зафиксировано 6 случаев внесудебных казней украинских военнопленных преступниками из армии РФ.

Также была подтверждена подлинность видео, на котором украинский военнопленный был казнен после фразы "Слава Украине".

Подтверждена подлинность видео, на котором украинскому военнопленному отрубили голову.

В обнародованном представителями ООН отчете собрана информация за период с 1 февраля по 31 июля.

В целом в ООН документально подтверждают казнь не менее шести украинских военнопленных, которые могли состояться до 1 февраля этого года.