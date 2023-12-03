В Мариуполе россияне за неделю засудили 11 пленных украинцев — Андрющенко
Категория
Украина
Дата публикации

В Мариуполе россияне за неделю засудили 11 пленных украинцев — Андрющенко

Тюрма
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Источник:  Петр Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты за последнюю неделю сфабриковали дела против 11 украинских военных. Их "приговорили" в среднем к 25 годам за решеткой.

В Мариуполе "засудили" украинских пленных

О сфабрикованных судебных процессах сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Только за эту неделю оккупанты незаконно осудили 11 защитников Мариуполя в плену. По придуманным и сфальсифицированным обвинениям. В среднем до 25 лет заключения каждого.

Сфабрикованные суды над украинскими пленниками

1 ноября так называемый "суд" террористической группировки "ДНР" осудил трех украинских военных по надуманным статьям.

По данным омубдсмана Дмитрия Лубинца, до пожизненного заключения — начальника службы радиационной, химической и биологической защиты Олега Колмычевского. 30 лет за решеткой получили двое бойцов 56 ОМПБр - гранатометчик Дмитрий Добровольский и наводчик Александр Ромашин.

Принятые так называемыми "судами" квазиобразований (вроде "ДНР") "приговоры" являются грубым нарушением Третьей Женевской конвенции в части права пленных на справедливый суд и недопущение пыток, их можно считать военным преступлением. Россия должна освободить всех украинцев, незаконно заключенных на временно оккупированных территориях и самой РФ.

21 ноября так называемый "верховный суд" террористической группировки "ДНР" приговорил 28-летнего командира роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александра Свинарчука к пожизненному заключению.

Его обвинили в якобы убийстве и жестоком обращении с гражданским населением.

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