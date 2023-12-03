У Маріуполі росіяни за тиждень засудили 11 полонених українців — Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти за останній тиждень сфабрикували справи проти 11 українських військових. Їх “засудили” у середньому до 25 років за ґратами.

У Маріуполі “засудили” українських полонених

Про сфабриковані судові процеси повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Лише за цей тиждень окупанти незаконно засудили 11 захисників Маріуполя в полоні. По вигаданих та сфальшованих звинуваченням. В середньому до 25 років ув'язнення кожного. Поширити

Сфабриковані суди над українськими полоненими

1 листопада так званий "суд" терористичного угруповання "ДНР" засудив трьох українських військових за надуманими статтями.

За даними омубдсмана Дмитра Лубінця, до довічного ув'язнення — начальника служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту Олега Колмичевського. 30 років за ґратами отримали двоє бійців 56 ОМПБр — гранатометник Дмитро Добровольський та навідник Олександр Ромашин.

Ухвалені так званими "судами" квазіутворень (на кшталт "ДНР") "вироки" є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, їх можна вважати воєнним злочином. Росія повинна звільнити всіх українців, незаконно ув’язнених на тимчасово окупованих територіях та в самій РФ. Поширити

21 листопада так званий "верховний суд" терористичного угруповання "ДНР" засудив 28-річного командира роти 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Олександра Свинарчука до довічного ув'язнення.

Його звинуватили у нібито вбивстві та жорстокому поводженні з цивільним населенням.