У Маріуполі росіяни за тиждень засудили 11 полонених українців — Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти за останній тиждень сфабрикували справи проти 11 українських військових. Їх “засудили” у середньому до 25 років за ґратами.
У Маріуполі “засудили” українських полонених
Про сфабриковані судові процеси повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Сфабриковані суди над українськими полоненими
1 листопада так званий "суд" терористичного угруповання "ДНР" засудив трьох українських військових за надуманими статтями.
За даними омубдсмана Дмитра Лубінця, до довічного ув'язнення — начальника служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту Олега Колмичевського. 30 років за ґратами отримали двоє бійців 56 ОМПБр — гранатометник Дмитро Добровольський та навідник Олександр Ромашин.
21 листопада так званий "верховний суд" терористичного угруповання "ДНР" засудив 28-річного командира роти 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Олександра Свинарчука до довічного ув'язнення.
Його звинуватили у нібито вбивстві та жорстокому поводженні з цивільним населенням.
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