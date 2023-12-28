Расстрел украинских пленных возле Роботиного. Бойцы были из десантной бригады
Категория
Украина
Дата публикации

Расстрел украинских пленных возле Роботиного. Бойцы были из десантной бригады

ВСУ
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Источник:  Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Украинские военные, которых россияне расстреляли возле Роботиного на Запорожье, принадлежали к 82 отдельной десантно-штурмовой бригаде ДШВ ВСУ. Их тела были эвакуированы с поля боя.

Расстрелянные пленные принадлежали к десантной бригаде

В Командовании отметили, что трое военных 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ выбыли из строя в результате попадания в плен после получения ранений и контузий разных степеней тяжести.

Российские военные, в нарушение законов и обычаев войны, преднамеренно убили людей, защищенных в условиях вооруженного конфликта.

Погибшие воины были эвакуированы с поля боя.

Ранее руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора в эфире Радио Свобода назвал подозреваемых в этом преступлении.

Правоохранители подозревают российских военных из 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ, известной как "Псковская десантная дивизия".

Расстрел украинских пленных на Запорожье: что известно

27 декабря Офис генпрокурора сообщил, что в декабре этого года три украинских военных попали в плен возле населенного пункта Роботино.

Через час их расстреляли российские оккупанты, что является нарушением ст. 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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