Россияне расстреляли украинских военнопленных под Роботиным. Прокуратура открыла дело

Российские оккупанты вблизи Роботиного на Запорожье расстреляли троих украинских военнопленных. Прокуратура уже приступила к расследованию по факту расстрела.
Прокуратура расследует расстрел украинских военнопленных
Как сообщили в пресс-службе, прокуроры уже начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, российские военнослужащие в декабре 2023 года во время боевого столкновения с украинскими бойцами вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области взяли в плен трех украинских защитников.
В настоящее время досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.
Что известно о видео с расстрелом, распространяемым в сети
На кадрах распространенного в сети видео видно, что украинские военные уже были взяты в плен и не сопротивлялись. В СМИ пишут, что российские военные расстреляли пленных украинских бойцов 117 ОМБр.
Автор данного видео украинский боец 24 ЗШБ "Айдар" Бунятов Станислав. Отметим, что официального подтверждения, что речь идет именно о расстреле бойцов 117-й отдельной механизированной бригады, пока нет.
Отметим, что это очередной случай грубого нарушения страной-агрессором международного гуманитарного права по обращению с военнопленными.
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