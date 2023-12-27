Россияне расстреляли украинских военнопленных под Роботиным. Прокуратура открыла дело
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Роботиным. Прокуратура открыла дело

Офис Генерального прокурора
ВСУ
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Российские оккупанты вблизи Роботиного на Запорожье расстреляли троих украинских военнопленных. Прокуратура уже приступила к расследованию по факту расстрела.

Прокуратура расследует расстрел украинских военнопленных

Как сообщили в пресс-службе, прокуроры уже начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, российские военнослужащие в декабре 2023 года во время боевого столкновения с украинскими бойцами вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области взяли в плен трех украинских защитников.

Через час, в нарушение ст. 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, оккупанты их расстреляли, - сообщили в ОГП.

В настоящее время досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

Что известно о видео с расстрелом, распространяемым в сети

На кадрах распространенного в сети видео видно, что украинские военные уже были взяты в плен и не сопротивлялись. В СМИ пишут, что российские военные расстреляли пленных украинских бойцов 117 ОМБр.

Автор данного видео украинский боец 24 ЗШБ "Айдар" Бунятов Станислав. Отметим, что официального подтверждения, что речь идет именно о расстреле бойцов 117-й отдельной механизированной бригады, пока нет.

Отметим, что это очередной случай грубого нарушения страной-агрессором международного гуманитарного права по обращению с военнопленными.

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