Россия использует украинских военнопленных как политическое оружие против Киева — Politico

Украинские военнопленные начали массово звонить своим семьям. Однако в подобных звонках под давлением России они вынуждены призывать свои семьи выходить на протесты для дискредитации украинского правительства.

РФ использует пленных для давления на Киев

Представитель украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко сказал POLITICO, что такие звонки стали массовыми.

Человек не слышал от родственника больше года, а тут он звонит и говорит, что жив. Россияне готовы его обменять, но Украина вроде бы ничего не делает. В последнее время эти звонки стали массовыми. Поэтому мы поняли, что это кампания по провоцированию недоверия к власти, - сказал Яценко. Поделиться

С начала полномасштабного вторжения РФ произошло 48 обменов, в результате чего из российского плена вернулось 2598 человек. Однако последний обширный обмен был 7 августа.

Мужа Валентины Ткаченко, 35-летней матери двоих детей из Чернигова, взяли в плен 24 февраля 2022 года. Его подразделение охраняло Чернобыльскую АЭС.

С тех пор она слышала от него только один раз - через короткую рукописную записку: "Я жив, все хорошо". 29 ноября она получила видеозвонок в Viber.

Это был Сергей. Мы поговорили всего три минуты. Мне не разрешали задавать ему вопросы. Как только я попробовала, он покачал головой и просто сказал нет. Говорил: «Валя, иди усложняй дела Киеву. Киев не хочет нас возвращать». Потом он сказал, что ему жаль, и завершил разговор, пообещав перезвонить мне, если у него будет возможность, – вспоминает Валентина Ткаченко. Поделиться

POLITICO пишет, что российский отказ обменять военнопленных направлен на разжигание напряженности в украинском обществе на фоне небольшой результативности летнего контрнаступления, блокирования помощи для Украины в Сенате США и ЕС.

Обращение с украинскими военнопленными

Россия содержит более 3 тыс. украинских военных и около 28 тыс. мирных жителей, сообщили в офисе украинского омбудсмена и Министерстве реинтеграции. Однако реальная цифра может быть больше.

Например, некоторые из находящихся в плену еще не подтверждены. Эти люди до сих пор считаются «пропавшими без вести», хотя у нас есть информация, что они могут находиться в плену, - говорит Яценко. Поделиться

Сколько россиян удерживает Украину, неизвестно. Однако их столько, что пришлось строить второй лагерь для их содержания. Россиян также содержат в спецприемнике на Западе Украины и размещают в камерах СИЗО.

Яценко говорит, что более 90% военнопленных, опрошенных по возвращении из российского плена, говорят, что подвергались пыткам, лишениям полноценного питания и сна.

Людей заставляют выжигать татуировки или потреблять только российскую пропаганду. Им запрещено общаться с родственниками. Поделиться

Украина надеется заставить Кремль возобновить обмены благодаря растущему количеству российских военнопленных.