Россия использует украинских военнопленных как политическое оружие против Киева — Politico

Украинские военнопленные начали массово звонить своим семьям. Однако в подобных звонках под давлением России они вынуждены призывать свои семьи выходить на протесты для дискредитации украинского правительства.
РФ использует пленных для давления на Киев
Представитель украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко сказал POLITICO, что такие звонки стали массовыми.
С начала полномасштабного вторжения РФ произошло 48 обменов, в результате чего из российского плена вернулось 2598 человек. Однако последний обширный обмен был 7 августа.
Мужа Валентины Ткаченко, 35-летней матери двоих детей из Чернигова, взяли в плен 24 февраля 2022 года. Его подразделение охраняло Чернобыльскую АЭС.
С тех пор она слышала от него только один раз - через короткую рукописную записку: "Я жив, все хорошо". 29 ноября она получила видеозвонок в Viber.
POLITICO пишет, что российский отказ обменять военнопленных направлен на разжигание напряженности в украинском обществе на фоне небольшой результативности летнего контрнаступления, блокирования помощи для Украины в Сенате США и ЕС.
Обращение с украинскими военнопленными
Россия содержит более 3 тыс. украинских военных и около 28 тыс. мирных жителей, сообщили в офисе украинского омбудсмена и Министерстве реинтеграции. Однако реальная цифра может быть больше.
Сколько россиян удерживает Украину, неизвестно. Однако их столько, что пришлось строить второй лагерь для их содержания. Россиян также содержат в спецприемнике на Западе Украины и размещают в камерах СИЗО.
Яценко говорит, что более 90% военнопленных, опрошенных по возвращении из российского плена, говорят, что подвергались пыткам, лишениям полноценного питания и сна.
Украина надеется заставить Кремль возобновить обмены благодаря растущему количеству российских военнопленных.
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