Заложники РФ. Омбудсмен Лубинец назвал количество гражданских украинцев в плену

Украинские гражданские заложники России стали новой системой подавления населения на временно оккупированных территориях. На сегодня 28 тыс подтвержденных граждан Украины находятся в плену РФ.

Увеличилось количество украинских гражданских заложников РФ

На сегодняшний день в российском плену находятся около 28 тыс украинцев. Таким образом, оккупанты стремятся подавить сопротивление местного населения на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец во время международной конференции по правам человека "Свобода или страх".

Гражданские заложники – это, на мой взгляд, новая система подавления гражданского населения на ТОТ. На сегодня 28 тыс подтвержденных граждан Украины находятся в плену РФ, – сказал он. Поделиться

Омбудсмен рассказал, что украинские власти не имеют возможности проверить их состояние и не получают доступа к российским тюрем, чтобы доставить пленным украинцам необходимые лекарства. Он также отметил, что примерно 2 тыс пленных украинцев – это люди старше 65 лет.

Отдельный список из этих 28 тыс – это 2 тыс граждан Украины, возраст которых составляет более 65 лет. Есть случаи, когда в плен захватывают только за проукраинские высказывания украинцев старше 80-85 лет. И еще раз – мы ничего не можем с этим поделать, – заявил омбудсмен. Поделиться

Лубинец призвал международное сообщество поддержать Украину в защите своих граждан и возвращении их домой.

Что известно о фильме "Истерзанное детство"

Фильм команды украинского независимого медиа online.ua – это научно-психологическое исследование текущей ситуации принудительной депортации и похищения украинских детей Россией с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.