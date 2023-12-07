Заручники РФ. Омбудсмен Лубінець назвав кількість цивільних українців у полоні

Українські цивільні заручники Росії стали новою системою придушення населення на тимчасово окупованих територіях. Станом на зараз 28 тис підтверджених громадян України знаходяться у полоні РФ.

Збільшилася кількість українських цивільних заручників РФ

На сьогодні у російському полоні перебувають близько 28 тис українців. Таким чином окупанти прагнуть пригнітити опір місцевого населення на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець під час міжнародної конференції з прав людини "Свобода або страх".

Цивільні заручники - це, на мій погляд, нова система придушення цивільного населення на ТОТ. Станом на зараз 28 тис підтверджених громадян України знаходяться у полоні РФ, – сказав він. Поширити

Омбудсмен розповів, що українська влада не має можливості перевірити їхній стан та не отримує доступу до російських тюрем, щоб доставити полоненим українцям необхідні ліки. Він також зауважив, що приблизно 2 тис полонених українців – це люди старші за 65 років.

Окремий список з-поміж цих 28 тис – це 2 тис громадян України, вік яких складає більш ніж 65 років. Є випадки, коли у полон захоплюють тільки за проукраїнські вислови українців, які старше 80-85 років. І вкотре ми нічого не можемо з цим зробити, – заявив омбудсмен. Поширити

Лубінець закликав міжнародну спільноту підтримати Україну у захисті своїх громадян та поверненні їх додому.

Що відомо про стрічку "Понівечене дитинство"

Фільм команди українського незалежного медіа online.ua – це науково-психологічне дослідження поточної ситуації щодо примусової депортації та викрадення українських дітей Росією з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.