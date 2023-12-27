Росія використовує українських військовополонених як політичну зброю проти Києва — Politico

Українські військовополонені почали масово телефонувати своїм родинам. Однак у таких дзвінках під тиском Росії вони змушені закликати свої сім'ї виходити на протести для дискредитації українського уряду.
РФ використовує полонених для тиску на Київ
Речник українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко сказав POLITICO, що такі дзвінки стали масовими.
З початку повномасштабного вторгнення РФ відбулося 48 обмінів, у результаті чого з російського полону повернулося 2598 осіб. Однак останній великий обмін був 7 серпня.
Чоловіка Валентини Ткаченко, 35-річної матері двох дітей із Чернігова, взяли в полон 24 лютого 2022 року. Його підрозділ охороняв Чорнобильську АЕС.
Відтоді вона чула від нього лише один раз — через коротку рукописну записку: «Я живий, усе добре». 29 листопада вона отримала відеодзвінок у Viber.
POLITICO пише, що російська відмова обміняти військовополонених спрямована на розпалювання напруженості в українському суспільстві на тлі невеликої результативності літнього контрнаступу, блокування допомоги для України в Сенаті США та ЄС.
Поводження з українськими військовополоненими
Росія утримує понад 3 тис українських військових і близько 28 тис мирних жителів, повідомили в офісі українського омбудсмена та Міністерстві реінтеграції. Однак реальна цифра може бути більшою.
Скільки росіян утримує Україна, невідомо. Однак їх стільки, що довелося будувати другий табір для їх утримування. Росіян також утримують у спецприймальнику на Заході України та розміщують у камерах СІЗО.
Яценко каже, що більше 90 % військовополонених, яких опитали після повернення з російського полону, кажуть, що піддавалися тортурам, позбавленням повноцінного харчування та сну.
Україна сподівається змусити Кремль відновити обміни завдяки зростаючій кількості російських військовополонених.
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