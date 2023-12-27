Росія використовує українських військовополонених як політичну зброю проти Києва — Politico
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія використовує українських військовополонених як політичну зброю проти Києва — Politico

Полонені
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Джерело:  Politico

Українські військовополонені почали масово телефонувати своїм родинам. Однак у таких дзвінках під тиском Росії вони змушені закликати свої сім'ї виходити на протести для дискредитації українського уряду.

РФ використовує полонених для тиску на Київ

Речник українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко сказав POLITICO, що такі дзвінки стали масовими.

Людина не чула від родича більше року, а тут він дзвонить і каже, що живий. Росіяни готові його обміняти, але Україна, мовляв, нічого не робить. Останнім часом ці дзвінки стали масовими. Тому ми розуміли, що це кампанія провокування недовіри до влади, - сказав Яценко.

З початку повномасштабного вторгнення РФ відбулося 48 обмінів, у результаті чого з російського полону повернулося 2598 осіб. Однак останній великий обмін був 7 серпня.

Чоловіка Валентини Ткаченко, 35-річної матері двох дітей із Чернігова, взяли в полон 24 лютого 2022 року. Його підрозділ охороняв Чорнобильську АЕС.

Відтоді вона чула від нього лише один раз — через коротку рукописну записку: «Я живий, усе добре». 29 листопада вона отримала відеодзвінок у Viber.

Це був Сергій. Ми поговорили лише три хвилини. Мені не дозволяли задавати йому запитання. Як тільки я спробувала, він похитав головою і просто сказав ні. Натомість казав: «Валя, йди ускладнюй справи Києву. Київ не хоче нас повертати». Потім він сказав, що йому шкода, і завершив розмову, пообіцявши передзвонити мені, якщо в нього буде можливість, - згадує Валентина Ткаченко.

POLITICO пише, що російська відмова обміняти військовополонених спрямована на розпалювання напруженості в українському суспільстві на тлі невеликої результативності літнього контрнаступу, блокування допомоги для України в Сенаті США та ЄС.

Поводження з українськими військовополоненими

Росія утримує понад 3 тис українських військових і близько 28 тис мирних жителів, повідомили в офісі українського омбудсмена та Міністерстві реінтеграції. Однак реальна цифра може бути більшою.

Наприклад, деякі з тих, хто перебуває в полоні, ще не підтверджені. Ці люди досі вважаються «зниклими безвісти», хоча ми маємо інформацію, що вони можуть перебувати в полоні, - каже Яценко.

Скільки росіян утримує Україна, невідомо. Однак їх стільки, що довелося будувати другий табір для їх утримування. Росіян також утримують у спецприймальнику на Заході України та розміщують у камерах СІЗО.

Яценко каже, що більше 90 % військовополонених, яких опитали після повернення з російського полону, кажуть, що піддавалися тортурам, позбавленням повноцінного харчування та сну.

Людей змушують випалювати татуювання або споживати лише російську пропаганду. Їм заборонено спілкуватися з родичами.

Україна сподівається змусити Кремль відновити обміни завдяки зростаючій кількості російських військовополонених.

Як тільки ми накопичимо, вибачте за мову, відповідні запаси ворожих ресурсів, ми обмінюємо їх на наших українських захисників… Я дуже сподіваюся, що наш шлях скоро активізується, – сказав Зеленський на пресконференції минулого тижня.

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