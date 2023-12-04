Лубінець анонсував повернення сотень полонених до кінця року

Україна та Росія домовилися про відвідання до 400 українських військовополонених до кінця 2023 року.

Росія пообіцяла Україні доступ до сотень полонених до кінця року

Він нагадав, що нещодавно вперше відбулося відвідування 119 українських військовополонених у Росії. Представникам України надали відеодокази.

За словами Лубінця, зі 119 захисників частину було верифіковано як військовополонених, а іншу частину не було верифіковано. Трьох військових навіть вважали такими, що могли бути загиблими.

Омбудсмен зазначив, що відвідини - інструментарій зрозуміти, що захисники України живі.

Можу офіційно заявити, що у нас є домовленість - до кінця цього року, напередодні різдвяних свят відбудеться ще три відвідини приблизно такої ж кількості військовополонених. Я сподіваюся, що ми до 400 наших громадян відвідаємо таким чином через контрвізаві (російського омбудсмена Тетяну Москалькову - ред.). Зможемо отримати хоча б якийсь доступ до наших громадян, - додав Лубінець. Поширити

Відвідування українських військовополонених

Нагадаємо, 30 листопада стало відомо, що російський омбудсмен відвідала 119 українських військовополонених.

При цьому таку ж кількість російських військовополонених відвідали представники офісу уповноваженого Верховної ради України з прав людини.

Лубінець тоді розповідав, що українські воїни, які перебувають у полоні у росіян, записали відеозвернення рідним.