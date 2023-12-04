Лубінець анонсував повернення сотень полонених до кінця року
Категорія
Україна
Дата публікації

Лубінець анонсував повернення сотень полонених до кінця року

Лубінець
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Україна та Росія домовилися про відвідання до 400 українських військовополонених до кінця 2023 року.

Росія пообіцяла Україні доступ до сотень полонених до кінця року

Він нагадав, що нещодавно вперше відбулося відвідування 119 українських військовополонених у Росії. Представникам України надали відеодокази.

За словами Лубінця, зі 119 захисників частину було верифіковано як військовополонених, а іншу частину не було верифіковано. Трьох військових навіть вважали такими, що могли бути загиблими.

Омбудсмен зазначив, що відвідини - інструментарій зрозуміти, що захисники України живі.

Можу офіційно заявити, що у нас є домовленість - до кінця цього року, напередодні різдвяних свят відбудеться ще три відвідини приблизно такої ж кількості військовополонених. Я сподіваюся, що ми до 400 наших громадян відвідаємо таким чином через контрвізаві (російського омбудсмена Тетяну Москалькову - ред.). Зможемо отримати хоча б якийсь доступ до наших громадян, - додав Лубінець.

Відвідування українських військовополонених

Нагадаємо, 30 листопада стало відомо, що російський омбудсмен відвідала 119 українських військовополонених.

При цьому таку ж кількість російських військовополонених відвідали представники офісу уповноваженого Верховної ради України з прав людини.

Лубінець тоді розповідав, що українські воїни, які перебувають у полоні у росіян, записали відеозвернення рідним.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Полонені російські військові повідомили про реальний стан справ в армії РФ
Полонені російські військові повідомили про реальний стан справ в армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Без покаяння. Як полонені росіяни виправдовують війну проти України — відео
Без покаяння. Як полонені росіяни виправдовують війну проти України — відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як живуть полонені військові армії РФ у таборі в Україні — фоторепортаж
Як живуть полонені військові армії РФ у таборі в Україні — фоторепортаж

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм