Лубинец анонсировал возвращение сотен пленных к концу года
Категория
Украина
Дата публикации

Лубинец анонсировал возвращение сотен пленных к концу года

Лубинец
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Украина и Россия договорились о посещении до 400 украинских военнопленных до конца 2023 года.

Россия пообещала Украине доступ к сотням пленных до конца года

Он напомнил, что недавно впервые состоялось посещение 119 украинских военнопленных в России. Представителям Украины предоставили видеодоказательства.

По словам Лубинца, из 119 защитников часть была верифицирована как военнопленных, а другая часть не была верифицирована. Трех военных даже считали погибшими.

Омбудсмен отметил, что посещение – инструментарий понять, что защитники Украины живы.

Могу официально заявить, что у нас есть договоренность - до конца этого года, в канун рождественских праздников состоится еще три посещения примерно такого же количества военнопленных. Я надеюсь, что мы до 400 наших граждан посетим таким образом через контрвизовы (российского омбудсмена Татьяну Москалькову – ред.). Сможем получить хотя бы какой-то доступ к нашим гражданам, – добавил Лубинец.

Посещение украинских военнопленных

Напомним, 30 ноября стало известно, что российский омбудсмен посетило 119 украинских военнопленных.

При этом такое же количество российских военнопленных посетили представители офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Лубинец тогда рассказывал, что находящиеся в плену у россиян украинские воины записали видеообращение родным.

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