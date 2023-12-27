Росіяни розстріляли українських військовополонених під Роботиним. Прокуратура відкрила справу

Російські окупанти поблизу Роботиного на Запоріжжі розстріляли трьох українських військовополонених. Прокуратура вже розпочала розслідування за фактом розстрілу.

Прокуратура розслідує розстріл українських військовополонених

Як повідомили у прес-службі, прокурори вже розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, російські військовослужбовці грудні 2023 року під час бойового зіткнення з українськими бійцями поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників.

Через годину, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли, - повідомили в ОГП. Поширити

Наразі досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Що відомо про відео із розстрілом, який поширюють в мережі

На кадрах поширеного у мережі відео видно, що українські військові вже були взяті в полон та не чинили опору. У ЗМІ пишуть, що російські військові розстріляли полонених українських бійців 117 ОМБр.

Автор даного відео український боєць 24 ЗШБ "Айдар" Бунятов Станіслав. Зазначимо, що офіційного підтвердження, що йдеться саме про розстріл бійців 117-ї окремої механізованої бригади наразі немає.

Зауважимо, що це черговий випадок грубого порушення країною-агресором міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими.