У ГУР поки що не підтвердили ліквідацію окупантів РФ, причетних до страти військовополонених

У розвідці наразі не можуть підтвердити ліквідацію російських солдатів, які причетні до страти українських полонених бійців. Представник ГУР зазначає, що в ході розслідування всі деталі будуть повідомлятися.

ГУР відреагувало на інформацію про ліквідацію окупантів РФ

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що наразі не може підтвердити те, що Сили оборони ліквідували всіх російських окупантів, причетних до ймовірного розстрілу беззбройних українських воїнів біля Степового Донецької області.

Зараз важко сказати, що тих саме (причетних до розстрілу військових РФ – ред.). Але ситуація під Авдіївкою і даним конкретно населеним пунктом дуже динамічна. І так, є інформація, це непоодинокі випадки, коли укріплення переходять з рук у руки. Проте стверджувати, що саме тих ліквідовано, ми зараз не можемо. Цей момент треба додатково верифікувати, – зазначив Юсов. Поширити

За даними Юсова, немає і деталей щодо того, представники яких саме підрозділів російської армії могли це вчинити.

Представник ГУР називає таку інформацію «чутливою» і каже, що в ході розслідування всі деталі будуть повідомлятися.

Що відомо про розстріл

Нагадаємо, 2 грудня у мережі з'явилося відео, де двоє українських військових здавалися у полон. Група російських окупантів розстріляла беззбройних військовослужбовців ЗСУ. Це сталося на Авдіївському напрямку.

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернеться до Червоного Хреста та ООН. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило, що російські терористи розстріляли двох беззбройних українських захисників.

Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу російськими окупантами двох українських військовослужбовців у Донецькій області. Трагедія сталася в районі селі Степове Покровського району у Донецькій області.

3 грудня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що російських окупантів, які стратили двох українських військових, ліквідували.